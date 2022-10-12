英情報首長示警:中國威脅全球 更甚俄國

英國情報機構「政府通訊總部」主任佛萊明。（美聯社檔案照）

2022/10/12 05:30

利用科技、經濟控制具戰略性技術

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國情報單位政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）警告，中國正利用科技、經濟力控制具戰略重要性技術，以擴大海外影響力；其數位貨幣、衛星導航系統不只可用於躲過未來可能制裁、提高反衛星能力，並可用於監控中國公民，都是比俄羅斯更深遠的挑戰，對「我們所有人構成龐大威脅」，西方必須採取協調行動因應。

監控人民 打造全球科技生態體系

佛萊明事先向媒體提供十一日在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的演說節錄指出，中國政府正尋求「塑造全球科技生態體系」，利用科技控制中國國內民眾，並強化在世界各地影響力；北京視其他國家「不是潛在對手，就是可以被威脅、收買或脅迫的潛在從屬國」；這種種行徑是出於中國領導層「害怕」自己公民及言論自由，害怕整個開放、民主秩序及國際基於規則的體系。

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數位人民幣 能監控能躲制裁

佛萊明警告，就中國的例子來說，世界正接近歷史上「滑動門時刻」（sliding door moment）；意指一些看似不重要、卻可能改變未來事件發展的時刻。他舉數位貨幣、衛星系統為例，中國正試辦由中國人民銀行（央行）發行的數位人民幣，可用來監控公民，也能在未來躲過類似現在對俄羅斯的國際制裁行動。

台海有事 衝擊全球成長韌性

他雖未明確提到台灣，但表示這是中國正從烏俄戰爭汲取一個教訓，並在談到台灣半導體產業時，指台海發生的事件「有可能直接衝擊英國和全球未來成長韌性」。

衛星導航系統 圖改國際標準

佛萊明也提到，中國北斗衛星導航系統可能使其具有「強大的反衛星能力」，在爆發衝突時阻止其他國家使用太空；中國也正設法更改國際技術標準，使其更易於追蹤個人動向，打壓異議、甚至包括海外公民的言論。

佛萊明在演說前接受訪問談到中俄關係，質疑中國對俄國侵略的支持會持續多久，「我不認為這是一份『無止境』的關係」，由於俄國的戰事表現糟糕和殘暴，中國需要權衡持續強力與俄國站在一起的利弊。

俄陷絕望 普廷無動用核武跡象

他的演說談到烏俄戰爭，指由於俄國國內對總統普廷的領導少有約束和挑戰，普廷在這場戰爭「正進行一場高風險策略，而這正帶來判斷上的戰略錯誤」；俄軍「精疲力竭」，彈藥就要用盡、兵力不足，找囚犯增援、現在又徵召數十萬沒有經驗的人，這些「都說明了陷入絕望」；英國正注意普廷是否正考慮動用核武，目前尚未看到相關跡象，可見普廷也擔心情勢升高的危險。

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