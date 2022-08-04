美首場墮胎權公投 堪州准許「夾娃娃」

美國堪薩斯州2日公投否決剝奪墮胎權，成功阻止該州州議會日後立法限縮墮胎權或禁止墮胎。圖為墮胎權倡議人士開心相互擁抱。（法新社）

2022/08/04 05:30

加州肯州公投 等11月期中選舉

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中西部堪薩斯州的選民二日否決一項有剝奪該州墮胎權之虞的州憲修正案，成功阻止該州的反墮胎人士透過立法限制或禁止在該州墮胎，堪稱挺墮胎派的一大勝利。拜登總統與墮胎權倡議人士皆對此表示歡迎。

這是自今年六月美國聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」的裁示、將墮胎合法與否交由各州定奪以來，全美首度就墮胎權舉行州級公投，被視為全美墮胎權的判例。許多由共和黨人控制的州議會在墮胎失去憲法保障權利後急於立法限縮墮胎權，除堪薩斯州，包括加州與肯塔基州等州也將在今年十一月期中選舉之際，就墮胎權舉行公投，支持墮胎的民主黨與反對墮胎的共和黨均盼藉此爭議性議題催出支持者的選票。

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堪州將成美中西部墮胎據點

堪州的墮胎權公投是針對該州的一項州憲法修正案，該修正案撤除州憲法中保障墮胎程序的文字，以便為日後進一步限縮墮胎權或禁止墮胎鋪路。如今該州憲法修正案遭到否決，形同避免由共和黨人控制的堪州州議會能在不違背堪州州憲法的情況下，立法進一步限縮墮胎權。此外，此一表決結果也讓美國中西部保住一處墮胎據點。由於德州、奧克拉荷馬州、密蘇里州與其他多州在「羅訴韋德案」的裁示遭推翻後禁止墮胎，這些州的婦女若有相關需求只能前往堪州。

公投顯示多數美人支持墮胎

堪州墮胎權公投結果顯示，支持保留堪州州憲法中的墮胎權的選民人數，遠超越反對人數。此一結果反映出許多研究皆呈現的一項事實，即絕大部分美國人支持墮胎。堪州當地媒體報導，州務卿史瓦布說，投票率高達五成，直逼大選投票率；堪州第三大城堪薩斯市郊區奧拉西的一處投票所的選務人員也透露，中午以前就有約二五○人來投票，與總統大選時的全日投票人數相當，「非常瘋狂，民眾鐵了心要投票」。

投票率高達五成 直逼大選投票率

拜登盛讚堪州人成功捍衛婦女在選擇與取得生殖保健上的權利、該結果是該州的一大勝利，也呼籲國會聆聽美國人民意願，通過將墮胎權立法的法案。拜登三日也將簽署第二份行政命令，指示衛生部對前往它州尋求墮胎協助的病人予以協助。

美國堪薩斯州2日公投否決剝奪墮胎權，成功阻止該州州議會日後立法限縮墮胎權或禁止墮胎。圖為墮胎權倡議人士興奮振臂。（美聯社）

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