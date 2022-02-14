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    日增逾3千例 港府擬滾動式封區

    香港第五波武漢肺炎疫情持續延燒，醫療系統幾近崩潰，據稱港府擬興建「港版方艙醫院」，並考慮實施「滾動式」封鎖。圖為港人十二日在臨時篩檢站接受病毒採檢。（法新社）

    香港第五波武漢肺炎疫情持續延燒，醫療系統幾近崩潰，據稱港府擬興建「港版方艙醫院」，並考慮實施「滾動式」封鎖。圖為港人十二日在臨時篩檢站接受病毒採檢。（法新社）

    2022/02/14 05:30

    疫情炸裂

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港第五波武漢肺炎疫情持續延燒，醫療系統瀕臨崩潰！十三日通報新增一三四七起確診病例，另有兩千例初步確診個案（即疑似病例）。由於確診者連日攀升，網路上「封城」關鍵字的搜索次數也隨之激增。香港政務司長李家超雖強調暫無「封城」計畫，食物及衛生局長陳肇始也說不希望封城。但香港「南華早報」十三日引述消息人士報導，當局正考慮實施「滾動式封區」。

    4％確診病例為4歲或以下幼童

    消息人士並對該報說，新的「臨時醫院」（即新的港版「方艙醫院」）初步設計，可望最快在近日內敲定，而且將是日後「可以擴增的計畫」，即一旦疫情進一步惡化，該醫院還能夠增加容量。港府也考慮在全港十八個行政區，為民眾做武肺病毒檢測，但尚無時間表。

    前述一三四七例確診中，僅兩例為境外，其他均為本土。其中十四例疑似感染武肺的Delta變異株，一二八三例據信是另一變異株Omicron，其餘正待基因定序結果。一名未接種武肺疫苗的三歲女童在檢測後呈初步陽性，屬於重症。衛生防護中心表示，第五波疫情中有四％確診病例為四歲或以下幼童，與以往只有極少數兒童感染的情況不同。香港醫院管理局表示，目前確診數已嚴重超過公立醫院負荷。

    港府坦言，十一日有中國接駁貨車司機經檢測後呈初步陽性，故貨車司機接駁點都需清消而暫停運作，十三日蔬果鮮肉供應受到一定影響。「明報」等香港媒體報導，十二日晚間只有不到十輛運菜貨車從中國抵港，數量僅約平常的五％。

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