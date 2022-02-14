美商務部長老公 遭爆任職涉助中竊美智財公司

美國商務部長雷蒙多的夫婿莫非提被踢爆，任職的公司接受一家疑似為中國政府竊取高科技與智慧財產的風投公司的挹注，去年底還行使股票選擇權大買股票。圖為雷蒙多與夫婿莫非提。（取自莫非提推特）

2022/02/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國拜登政府的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）被踢爆家人與親中企業關係匪淺，夫婿莫非提去年底行使所任職醫療人工智慧的股票選擇權購買股票，但該公司主要注資者，包括被美國政府點名協助中國取得美國先進科技與智慧財產的風險投資公司「丹華資本」（ＤＨＶＣ）。

美國福斯新聞披露，雷蒙多夫婿莫非提（Andy Moffit）是醫療人工智慧科技公司PathAI的策略顧問，去年十二月行使股票選擇權購買至少價值五萬美元（約一四○萬台幣）的PathAI股票。美國保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」去年十二月率先揭露莫非提任職於一家接受被控暗助中國政府竊取智財的風投公司資助的醫療人工智慧科技企業，並因此遭到國會議員圍剿。

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據了解，丹華資本自二○一六年起參與至少兩筆數百萬美元的投資為PathAI注資。至於莫非提，則是在二○二○年才出任PathAI顧問。

丹華資本是在二○一三年由已故華裔科學家張首晟與學生谷安佳創立，主要投資高科技領域的新創公司。張首晟據稱最早在一九九○年代就被延攬參與中國政府的科技發展秘密計畫，二○○九年入選中國政府吸收海外人才、但被美國視為轉移美國科技與智財的「千人計畫」。二○一八年，美國貿易代表在「三○一調查報告」中指控，中國利用風投取得美國高科技與相關智財，其中就包括丹華資本。張首晟同年底過世，官方說法是憂鬱症所致，但據傳是自殺。

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