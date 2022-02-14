挺台抗中 德對中政策轉向

去年十二月上任的德國新政府將對中國採取更強硬立場，德國正在擬定「中國戰略」，敦促各部會視中國為「體制競爭對手」。圖為德國總理蕭茲。（美聯社）

2022/02/14 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，去年十二月上任的德國新政府將對中國採取更強硬立場，一改梅克爾政府對中國的「非衝突策略」，德國外交部正在擬定「中國戰略」，敦促各部會視中國為「體制競爭對手」；總理蕭茲計畫今年春天先出訪日本和印度，隨後才去中國，將外交重心從中國轉往其他亞洲國家，這些行動預料將激怒中國。

一改梅克爾經貿優先作法 視北京為「體制競爭對手」

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德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）本月稍早報導，由中間偏左社民黨（SPD）、德國綠黨和親商的自民黨（FDP）組成的德國新政府，決定兌現去年九月勝選後簽署的聯合執政協議，改變梅克爾時代經貿優先、避談人權問題的作法，對中國立場轉為強硬。

將挺台灣參與國際組織

據報導，德國外交部將呼應歐盟的立場，敦促其他政府部門將中國視為「體制競爭對手」，使三黨執政聯盟協議中有關中國的要點成為官方政策。聯合執政協議內容有幾項重點，包括指控中國迫害新疆人權，也力挺台灣參與國際組織，代表柏林當局重大政策調整。

遭中國制裁的歐洲議會對中關係代表團團長、德國綠黨大老包瑞翰 （Reinhard Bütikofer ）表示：「德國新政府公布比前總理梅克爾改變更大的對中新政策，面對中國和我們之間存在系統性競爭的現實，德國政府終於採取行動。」

在梅克爾主政十六年期間，基於商業利益考量，多半迴避與北京直接對抗，這是因為三分之一的德國汽車在中國銷售，中國是德國第二大出口市場，二○二一年德國對中出口金額逾一千億歐元（約三．二兆台幣）。

德國政府並未派遣高層官員出席二月四日開幕的北京冬季奧運會，據稱蕭茲計畫今年春天先出訪日本和印度，隨後才去中國，將外交重心從中國轉往其他亞洲國家。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）目前也沒有訪問中國的計畫。

中國歐盟商會會長伍德克（Joerg Wuttke）指出，德國政府追隨歐盟執委會腳步，將中國貼上系統性競爭對手的標籤並不新鮮，只是複製歐盟和德國工業聯合會（GFI）二○一九年的聲明，「政府顯然尋求與歐盟當局結盟」。

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