魯比歐：中國透過一帶一路貸款 成功輸出威權模式

美國共和黨參議員魯比歐指出，「一帶一路」倡議是中國的新殖民主義，中國已成功向全球輸出其威權體制。（路透檔案照）

2022/02/14 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國參議院情報特別委員會主席魯比歐（Marco Rubio）十三日投書「日本經濟新聞」指出，中國「一帶一路」基建投資誘使開發中國家落入其經濟與政治的依賴性，使其易於屈從北京的要求，該倡議是中國的新殖民計畫，中國正透過相關貸款，成功地向全球輸出其威權模式。

文章說，迫使主權國家依賴中國並非該倡議的所有罪惡，根據「商業與人權資源中心」報告，從二〇一三至二〇二〇與中國投資有關的人權侵犯控訴共達六七九件，其中礦業佔多數；在厄瓜多與秘魯，中國礦工任意拘禁、毆打當地人，在尚比亞煤礦場，他們甚至對抗爭工人開火。

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二〇一六年「國際特赦組織」發現浙江華友鈷業利用四萬名童工，在剛果民主共和國開採關鍵礦產，有些年僅七歲的孩童在高溫下工作，不僅沒有防護裝備，一天工資更僅有一、二美元（約二十八至五十六台幣）」，還必須忍受公司員工的毆打與敲詐。

文章說，這只是中企惡行的部分案例，而事實上中國勞工在海外也遭虐待，他們一抵達國外，護照就被沒收、時常過勞、欠薪與脅迫，這些事蹟揭露本質上為全球人口販運網絡。中共政權深知中企暴行，許多還是國企，但不願對其究責，甚至運用權力掩蓋真相。

恫嚇、環境破壞、暴力與奴役等種種行徑侵犯人類尊嚴、主權國家法律，並嚴重威脅以規則為基礎的國際秩序。北京的作為是公然破壞開發中國家的獨立與穩定，同時更證明已知的事實—北京視自己為世界中心，應獲他國的附庸進貢與崇敬。

魯比歐指出，二〇〇八年北京奧運會的「同一個世界、同一個夢想」口號，以及二〇一四年中共總書記習近平揭示將中國鄰近地區打造為「人類命運共同體」的意圖，皆顯示中共推翻現有國際秩序，並加以重塑的長遠目標。各國不應允許其人民被獨裁政權惡待、政府被霸凌與邊緣化，各國領袖必須拒絕損害國家主權與人民福祉的片面「交易」，人們也必須揭露中國企業的惡形惡狀。

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