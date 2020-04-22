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紐約人控世衛怠職 串謀中國隱匿

中國隱匿疫情導致全球受害。圖為澳洲太平洋沿岸城市黃金海岸（Gold Coast）一名少女，廿一日在自家車道上以粉筆塗鴉。 （歐新社）

中國隱匿疫情導致全球受害。圖為澳洲太平洋沿岸城市黃金海岸（Gold Coast）一名少女，廿一日在自家車道上以粉筆塗鴉。 （歐新社）

2020-04-22 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）應對武漢肺炎疫情廣受非議，美國紐約市韋斯切斯特郡（Westchester County）的三名居民，廿日對世衛採取集體訴訟行動，控告世衛對疫情嚴重疏忽、隱瞞和拖延，並指責世衛與中國政府串謀，隱瞞疫情嚴重性。

紐約市北方的韋斯切斯特郡是紐約州地區疫情的「熱點」之一，當地居民克林（Richard Kling）、羅特克（Steve Rotker）及普爾奇亞（Gennaro Purchia），廿日向郡內首府白原市聯邦法院發起集體訴訟，指控世衛未能儘快將武漢肺炎定性為大流行，未能對最先爆發疫情的中國進行監督，未能提出防疫和治療指示，未能對成員國做出旅行限制等建議，甚至未能整合各國共同防疫。

起訴書指出，世衛的一連串失誤對韋斯切斯特郡的七十五萬六千名成年居民帶來「無可計數的傷害」，欲向世衛索取賠償，但未提出具體金額。美國人口統計局指出，該郡去年人口逾九十六萬，成年人佔七成八。然而，加州大學哈斯汀法學院教授凱特納（Chimene Keitner）指出，由於美國現行法律規定，世衛在此類訴訟中享有豁免權，且起訴書也未詳列每位原告的損失，以及世衛該承擔的法律責任，法院恐怕不會受理。

與此同時，針對美國連番指控世衛與中國疑似過從甚密，進而低估疫情、太慢示警等，ＷＨＯ秘書長譚德塞廿日反駁道，美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）有十五名專家參與世衛應對疫情的工作，這代表世衛從第一天起就未對美國有所隱瞞，「世衛是公開的，我們沒有隱瞞任何事」。

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