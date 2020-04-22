德未脫險 梅克爾籲中透明疫源

德國總理梅克爾廿日呼籲中國以透明的態度，面對病毒源頭問題，讓全世界學到教訓。 （美聯社）

2020-04-22 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國一直被質疑於去年年底疫情爆發之初，低報、隱瞞疫情，武漢市當局上週更將死亡病例數大幅上修五十％。德國總理梅克爾廿日呼籲中國，對於武漢肺炎的病毒起源，應儘可能透明，希望中國提供更多關於疫情爆發早期的資訊，「我相信中國對於病毒的起源愈透明，人們就愈能從中記取教訓」。

德放寬禁令 小型商店復業

德國雖然自廿日起稍微鬆綁防疫禁令，准許面積小於八百平方公尺的小型商店恢復營業，但梅克爾仍警告，德國尚未脫離危險，第一階段放寬措施的成效，兩週後才看得出來。在其他行業也盼能儘快復工的壓力下，梅克爾仍堅持保持警惕、遵守紀律，擔心過於躁進恐適得其反。

請繼續往下閱讀...

美國共和黨聯邦眾議員萊特（Ron Wright）與史密斯（Chris Smith）近日共同提出新法案，欲剝奪中國與其他任何蓄意誤導世界衛生組織（ＷＨＯ）的國家的主權豁免權。兩人發表的聲明中陳述，中國必須為誤導世衛組織，進而使得武漢肺炎疫情在美國與全球蔓延，所帶來的死亡、苦難，與經濟危機負責。假如法案通過，美國人民與美國政府機關將可以因武漢肺炎疫情起訴中國。

這項法案與過去為了審理九一一恐怖攻擊，訂定的「司法制裁恐怖主義行為支持者法（Justice Against Sponsors of Terrorism Act , JASTA）」類似，該法授權美國司法系統為了美國罹難者，控告沙烏地阿拉伯政府。

美將可依法案起訴中國索賠

此外，美國共和黨聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）與麥莎莉（Martha McSally）廿日也宣布，將聯合提出「阻止源自中國病毒傳染病法案（Stop COVID Act）」，令美國民眾能控告中國並索賠。

土耳其國營媒體安納多魯社（Anadolu Agency）報導，芝加哥大學國際法與政治學教授金斯柏格（Tom Ginsburg）認為，在國際法的規範下，不管是基於有作為或是不作為，中國都對造成其他國家的傷害有責任，但關鍵是國際法院是否認定中國必須負責，及受害國家如何獲得賠償。

金斯柏格指出，多邊與雙邊的經濟制裁，都常被國際法應用，其他國家也許能採行這種方式對中國施加制裁。但經濟制裁必須合乎世界貿易組織（ＷＴＯ）的條文，如果是基於公衛因素的制裁，很可能會有正當性。

唯經濟制裁可逼迫中國道歉

安納多魯社也引述國立中山大學海洋事務研究所副教授高世民的看法，指出相較於國內法，國際法屬於「弱法」，不只世衛組織沒有任何強制措施能制裁會員國，即便是聯合國安理會，也因為中國擁有否決權，而無力制裁；因此，透過經濟制裁的集體行動是唯一可能途徑，可能可以逼迫中國道歉與賠償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法