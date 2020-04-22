新聞分析》WHO譚德塞愈描愈黑

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞廿日聲稱，首先示警者並非台灣，而是中國。（美聯）

2020-04-22 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

ＷＨＯ秘書長譚德塞在四月廿日記者會上再次回應台灣議題，重申台灣去年十二月卅一日的電郵並未通報有人傳人，並指第一份疫情通報來自中國武漢。按照現場的流程，譚德塞有機會迴避應答，但是他選擇採取主動，目的很簡單，他想強調中國的「及時」通報。已經如此節骨眼了，依舊這麼精準地執行北京的政治正確，難怪ＷＨＯ在其主持下，會引發全球健康安全的浩劫。

這位由中國欽點扶植的秘書長，事實上是「愈描愈黑」。首先，譚德塞的腳本是中國給的，至少中國駐法大使本月上旬早已以此版本公開做了相同的「辯解」；其次，譚德塞也自曝了何以ＷＨＯ會忽略捨棄一切有關「人傳人」的警示與提醒，原因就是受到了中國的誤導，或者他有意配合中國的步調，想為中國爭取較大的時間與空間？就不得而知，需要世界各國團結起來進行更深入的調查。

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為什麼這麼說？因為，譚德塞比較「感激」的中國武漢通報，是武漢衛健委在去年十二月卅日才對內發布的緊急通知，內容是要求各單位在當天下午四點完成不明原因肺炎病人的清查統計，由於並未上網，並非正式通報；遲至次日，也就是十二月卅一日，武漢衛健委才開始對ＷＨＯ發出通報，內容描述：近期部分醫療機構發現多例與華南市場有關的肺炎病例。有趣的來了，當時武漢衛健委還說：「經專家會診，是病毒性肺炎，到目前為止未發現明顯人傳人現象」。

譚德塞所謂「第一份」疫情通報，事實上沒早多久，不過就是台灣向ＷＨＯ發出電郵的同一天（其實卅一日上午，台灣疾管署就問了中國疾控單位，此舉多少會讓中國警覺紙已包不住火）；而且廢話的是，武漢做為發源地，當然要由中國通報，當時台灣並未出現病例，怎麼通報？頂多只能向ＷＨＯ示警與查詢。可惡的是，中國雖然做了通報，卻說沒有明顯的人傳人；而根據陳時中近日所公布電郵內容證實，台灣當時特別提到了「有七例在隔離治療中」，這段敘述是否比中國更具體？ＷＨＯ不妨公布中國的通報全文給世人比對。畢竟對於台灣與其他國家來說，若是傳染病，才需要如臨大敵，若只是動物傳人，侷限在地方病的範疇，處置當然有別。這也是現在各國群起追究的關鍵所在。

值得徹查的是，中國雖然向ＷＨＯ做了通報，但是刻意淡化處理，同時立即在第二天、今年一月一日將包括武漢醫師李文亮在內的八個人「依法查處」，壓制人傳人的說法散布。不過根據被中國封為「疫情上報第一人」記功的張繼先醫師事後的說法，她承認：「當初覺得可能是傳染病。」何況，已有更多出土資料，甚至期刊論文指出，中國更早時候就知道了這「不明肺炎」的存在，而且染疫者並不止於華南市場。

相反的，台灣在電郵ＷＨＯ、未獲有效資訊的當天，馬上就公布：即日起針對從武漢直航入境班機進行登機檢疫，以及一連串的應處作為，這個行動的本身，相對於ＷＨＯ的麻木不仁，國際間自有公評。

譚德塞再度對槓台灣，希望未來有記者可以當面問問他：ＷＨＯ成立的宗旨在使世界各地的人們儘可能獲得高水準的健康，世衛的主要職能在促進流行病等的防治，然他對肇事的中國一律照單全收，對他國的懷疑與憂慮，不僅無視，甚至敵視，請問這善盡秘書長職守了嗎？

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