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中俄爆毒航班 北京再現群聚感染

中國黑龍江省正嚴防俄羅斯疫情輸入，該省牡丹江市一社區工作人員廿日對進入該社區居民量體溫把關。 （法新社）

中國黑龍江省正嚴防俄羅斯疫情輸入，該省牡丹江市一社區工作人員廿日對進入該社區居民量體溫把關。 （法新社）

2020-04-22 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國正嚴防境外輸入引爆武漢肺炎第二波疫情，但是繼綏芬河、哈爾濱等東北地區的群聚感染後，西北部陝西省也出現防疫破口，一天新增廿八名確診和無症狀感染病例，均為搭乘同一班莫斯科飛北京的班機。

莫斯科飛陝西 同班機28確診

陝西衛生健康委員會廿一日指出，該省過去一天新增廿一例境外輸入確診病例，另有七起為境外輸入的無症狀感染者；這廿八人都是中國籍，均搭乘中國國際航空CA910航班，四月十九日從俄羅斯莫斯科出發、廿日抵達第一個入境點西安咸陽國際機場，在機場海關檢疫、進行隔離醫學觀察等措施，沒有進入陝西省內活動軌跡，檢驗結果廿一日確診，相關密切接觸者也都是同機乘客和機組員，共一六六人，都被集中隔離。北京禁止國際航班降落，客機得由其他省市十二個指定入境點入境，經檢疫確定為陰性後，再搭原班機到北京。

這是陝西省將近三週以來，首批確診個案，也是繼上週山西省一天新增四十起境外輸入確診個案後，CA910班機再度淪為「毒航班」，上週該班機共有卅五人確診。中國國家衛健委廿日才通報新增境外輸入病例降低到四例，是三月十二日以來最低。

疫情在本月急遽惡化的俄羅斯，是目前中國境外輸入病例的首要來源，大批在俄羅斯經商的中國人急著回國避疫，為與俄羅斯交界的東北黑龍江省防疫帶來挑戰。該省省會哈爾濱先前爆發的群聚感染，尚無受到遏制跡象，廿一日通報再增六例確診，當地兩所爆發院內感染醫院之一的哈爾濱市第二醫院廿日封院，遼寧省、內蒙都分別出現一起從哈爾濱傳入病例。

中國廿日除了新增四起境外輸入，另有七起本土病例，黑龍江省佔了六例，廣東省一例。北京朝陽區疫情也有死灰復燃跡象，當地疫情風險近日已經悄悄調升到「高風險」。市府說明，朝陽因四月十五日發現三起與境外輸入有關聯的本土感染病例，依國務院疫情聯防聯控風險劃分標準，凡累計確診超過五十例，且十四天內有群聚感染疫情發生的地區，即劃為「高風險」。不過，由於就連近日中國疫情熱點哈爾濱、綏芬河等地都僅為「中風險」，外界懷疑，北京市官方對朝陽疫情避重就輕。

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