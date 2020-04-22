中國最早示警? 我外交部:世衛應說明當時處置

中國不敢鬆懈疫情警戒，廿一日在武漢車站一班從武漢開往上海的列車上，一名男子穿戴全套防護裝備搭車。 （法新社）

2020-04-22 05:30:00

〔記者呂伊萱、編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞廿日聲稱，首先示警者並非台灣，而是中國。我外交部發言人歐江安昨回應，哪個國家率先通報不應是焦點，重點是ＷＨＯ當時的處理、研判和回應，希望ＷＨＯ能說明各國去年底疫情初期的通報，及ＷＨＯ進行何種處置，以釋各界疑慮。

譚德塞：多國來函求證

國際批評ＷＨＯ忽略台灣早期示警，譚德塞繼指控台灣對他人身攻擊後，在廿日的世衛記者會上再度回應台灣議題表示，世衛當時接獲許多國家尋求釐清狀況的信函，第一封並非來自台灣，而是來自中國武漢，況且台灣也未在信函中回報任何人傳人感染的狀況。譚德塞強調，「非典型肺炎」群體感染並不罕見，全球每年都有數百萬起類似病例。

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歐江安昨回應表示，我方認為，哪個國家率先通報不應成為焦點，而是秘書處當時的處理、研判與回應；我國衛福部善盡國際防疫責任，在獲知武漢可能爆發人傳人疫情後，隨即於去年十二月卅一日通報ＷＨＯ，告知武漢發生至少七例非典型肺炎（atypical pneumonia），並特別提及相關病例已在「隔離治療」，希望取得更多疫情資訊；公衛專業人員能據此研判該等病例有人傳人的可能。我國也已說明，因當時我國並無確診病例，因此無法明示該病有人傳人情形。

歐江安表示，武漢肺炎疫情最初在武漢爆發時，其他各國均一無所悉，ＷＨＯ做為國際最重要的醫衛專業組織，應就疫情提供即時且正確的資訊及指引，我國通報正是善盡維護國際公衛的責任。歐江安再次呼籲，ＷＨＯ秘書處回歸該組織成立的初心，以專業、中立立場協助各國有效應對這場全人類共同面對的武漢肺炎危機。

此外，駐美代表處政治組長趙怡翔廿日投書美國政治外交雜誌「國家利益」（National Interest），以歷史與法律角度反駁譚德塞，指出譚德塞有權邀請台灣成為世界衛生大會（ＷＨＡ）觀察員，只是他選擇不這麼做；世衛將台灣排除在外，是基於政治考量而非法律因素，呼籲世衛基於全球衛生利益考量，停止將台灣參與ＷＨＡ議題政治化。

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