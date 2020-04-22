新加坡又日增逾千例 禁令延至6/1
移工群聚感染延燒 防疫加嚴
〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎疫情在新加坡的外籍移工中爆發後，新加坡廿一日再增一一一一起確診病例，大部分確診者為外籍移工，當中僅有廿人是本國人或永久居民，累計確診病例達九一二五起。由於疫情持續升溫，總理李顯龍宣布，原訂於五月四日解除的防疫阻斷措施，將延長至六月一日。
新加坡人力部長兼內政部第二部長楊莉明表示，目前住在四十三間移工宿舍的所有移工，無論是否從事必要工作，都先暫停工作，並且已有約一萬名在必要行業工作的移工，從宿舍搬遷至其他居住地點，前線保障支援小組與醫療站也已經進駐移工宿舍。
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星每戶一次只能一人外出
由於疫情持續升溫，國家發展部長兼財政部第二部長黃循財廿一日表示，人潮較多的四個菜市場將實施身分證尾數單雙號分流，且每戶人家一次只能有一人外出，菜市場、超市、餐館等必要行業的工作人員，也將從目前的廿％減少至十五％。總理李顯龍則於廿一日下午的演說中呼籲民眾，除購買食物或日用品外，人民應待在家裡，外出也應單獨成行，儘量在人潮較少的平日晚上出門購物。
印尼齋戒月屆 擬禁返鄉
在印尼，廿一日確診病例新增三七五起，總數達到七一三五起，並新增廿六起死亡病例，累計六一六人不治。由於伊斯蘭齋戒月本月廿三日開始，屆時將出現大批民眾返鄉潮，可能擴大疫情，印尼總統佐科威宣布，將推出必要措施禁止民眾返鄉。
印度總統府500人自主隔離
在印度，總統府一名員工曾與感染武漢肺炎病逝的家屬接觸，雖然總統柯文德（Ram Nath Kovind）與他的助理皆不需要隔離，但總統府內有大約五百名員工必須自主隔離觀察，所幸至今無人確診。另外，印度國會也有一名職員確診。印度迄今累計一七二六四起病例，五四三人死亡。