著作虛構反中專家 白宮貿易顧問被抓包

2019-10-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕對中鷹派的美國白宮資深貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）經常引用中國問題專家朗．瓦拉（Ron Vara）的發言，以佐證其所主張的北京危及美國經濟的觀點。但澳洲一名學者日前踢爆，所謂的中國問題專家朗．瓦拉根本不存在，只是納瓦洛虛構、藉此宣揚個人反中立場的分身。

經濟學家出身、曾任教於加州大學商學院的納瓦洛，在個人著作「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害（Death by China）」一書中，多次引用朗．瓦拉的發言批中，像是中國製品低劣到「只有中國人有辦法把皮沙發搞成如有酸浴、把嬰兒床搞成致命武器，把手機電池搞成穿心彈」。朗．瓦拉還出現在「致命中國」的書後索引。總計納瓦洛的十三本著作中，至少有五本都曾引用朗．瓦拉的批中言論，大罵「腦筋秀斗才會去吃中國菜」。

未料朗．瓦拉根本不存在，而是納瓦洛的想像或分身，姓名則是根據納瓦洛（Navarro）的姓氏重新排列組合而來。踢爆此事的關鍵人物、澳洲國立大學的日本史榮譽教授泰莎．莫里斯–鈴木，是在搜尋納瓦洛過去的作品時注意到朗．瓦拉，就此對朗．瓦拉進行身分背景調查…「我上網查這個人（朗．瓦拉），以為可能是某個商人之類的，但卻找不到。」查無所獲的莫里斯–鈴木這才明白，朗．瓦拉根本不是真人。

納瓦洛：博君一笑

美國學術界主要新聞報刊之一的「高等教育紀事報」，已於本週稍早刊載此一發現。納瓦洛透過聲明向「高等教育紀事報」坦承，朗．瓦拉確實是他虛構的角色，但卻輕描淡寫稱之為「純粹博君一笑的異想天開與筆名」，還說他這個埋了這麼久的梗終於被人發現，「真是令人耳目一新」。但莫里斯—鈴木看似不認同納瓦洛說法，直言學者在書中把虛構人物當成真人很奇怪，若是撰寫輕鬆滑稽主題或非學術內容則另當別論。納瓦洛擁有哈佛大學經濟博士學位，二○一六年起擔任川普的經貿顧問之一。

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