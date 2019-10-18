著作虛構反中專家 白宮貿易顧問被抓包
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2019-10-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕對中鷹派的美國白宮資深貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）經常引用中國問題專家朗．瓦拉（Ron Vara）的發言，以佐證其所主張的北京危及美國經濟的觀點。但澳洲一名學者日前踢爆，所謂的中國問題專家朗．瓦拉根本不存在，只是納瓦洛虛構、藉此宣揚個人反中立場的分身。

經濟學家出身、曾任教於加州大學商學院的納瓦洛，在個人著作「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害（Death by China）」一書中，多次引用朗．瓦拉的發言批中，像是中國製品低劣到「只有中國人有辦法把皮沙發搞成如有酸浴、把嬰兒床搞成致命武器，把手機電池搞成穿心彈」。朗．瓦拉還出現在「致命中國」的書後索引。總計納瓦洛的十三本著作中，至少有五本都曾引用朗．瓦拉的批中言論，大罵「腦筋秀斗才會去吃中國菜」。

未料朗．瓦拉根本不存在，而是納瓦洛的想像或分身，姓名則是根據納瓦洛（Navarro）的姓氏重新排列組合而來。踢爆此事的關鍵人物、澳洲國立大學的日本史榮譽教授泰莎．莫里斯–鈴木，是在搜尋納瓦洛過去的作品時注意到朗．瓦拉，就此對朗．瓦拉進行身分背景調查…「我上網查這個人（朗．瓦拉），以為可能是某個商人之類的，但卻找不到。」查無所獲的莫里斯–鈴木這才明白，朗．瓦拉根本不是真人。

納瓦洛：博君一笑

美國學術界主要新聞報刊之一的「高等教育紀事報」，已於本週稍早刊載此一發現。納瓦洛透過聲明向「高等教育紀事報」坦承，朗．瓦拉確實是他虛構的角色，但卻輕描淡寫稱之為「純粹博君一笑的異想天開與筆名」，還說他這個埋了這麼久的梗終於被人發現，「真是令人耳目一新」。但莫里斯—鈴木看似不認同納瓦洛說法，直言學者在書中把虛構人物當成真人很奇怪，若是撰寫輕鬆滑稽主題或非學術內容則另當別論。納瓦洛擁有哈佛大學經濟博士學位，二○一六年起擔任川普的經貿顧問之一。

  • 美國白宮資深貿易顧問納瓦洛被踢爆在著作中多次引用查無此人的中國問題專家朗．瓦拉的發言批中。圖為納瓦洛八日在白宮受訪。（彭博）

    美國白宮資深貿易顧問納瓦洛被踢爆在著作中多次引用查無此人的中國問題專家朗．瓦拉的發言批中。圖為納瓦洛八日在白宮受訪。（彭博）

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