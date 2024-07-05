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破壞南韓民主！襲擊李在明嫌犯遭判15年徒刑

南韓共同民主黨前任黨魁李在明日前遭金姓男子（馬賽克者）刺傷頸部，金男5日被南韓法院判處15年有期徒刑。（歐新社資料照）

南韓共同民主黨前任黨魁李在明日前遭金姓男子（馬賽克者）刺傷頸部，金男5日被南韓法院判處15年有期徒刑。（歐新社資料照）

2024/07/05 14:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓反對黨共同民主黨（Democratic Party of Korea）前任黨魁李在明1月2日訪問南部城市釜山，突遭67歲金姓男子（下稱金某）刺傷頸部，險些喪命。金男本月5日被南韓法院判處15年有期徒刑，緩刑5年。

綜合媒體報導，釜山地方法院刑事第六庭5日舉行量刑聽證會，法官金容均（音譯）稱發生在大選前夕的犯罪行為，不僅企圖剝奪李在明的生命權，更進一步干擾選舉自由、破壞社會和諧並對自由民主價值造成威脅。

金男此前遭檢方求處20年有期徒刑；金的1名同夥則因幫助和教唆謀殺未遂罪遭起訴，最終被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年。

釜山地方法院在5日的聲明中強調，「僅因受害者的政治觀點不同，便對其實施犯罪，是對選舉制度和代議民主的嚴重挑戰。選舉制度和代議民主均應根據憲法，以人民的自由意志進行。」

李在明已於近日辭去共同民主黨魁一職。事發當時，李在明因頸靜脈受傷接受了數小時的緊急手術，所幸他恢復良好於1週後出院。

南韓總統尹錫悅和朝野政界人士皆將本次事件定義為「恐怖攻擊」，譴責是對民主的嚴重挑戰。

共同民主黨在4月的國會大選中取得壓倒性勝利，對執政黨及保守勢力帶來沉重打擊。

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