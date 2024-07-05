東京都知事選舉佈告欄位遭變賣貼裸照 他貼不下須DIY怒告政府求償400餘萬

東京都知事選舉亂象叢生，近日再傳公共選舉佈告欄欄位不足，候選人怒告選委會求償2千萬日圓（約台幣404萬元）。示意圖。（美聯社）

2024/07/05 15:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都知事選舉7日即將舉行，然本屆選舉因參選人數破紀錄而亂象頻傳，包括參選小黨「變賣」公派選舉佈告欄予第三方貼裸照、色情廣告等，如今又傳出有男性候選人因欄位不夠「貼不下」，被要求DIY將個人資訊釘在公告欄外，怒告政府求償2千萬日圓（約台幣404萬元）。

據《讀賣新聞》報導，日本東京都知事選舉週日（7）登場，本屆選舉登記參選人數達56人，打破以往記錄，也導致選委會的選舉公佈欄48個欄位不足，因此請49號以後候選人收到資料後自行釘在公佈欄外框。

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一名男性候選人向媒體投訴稱，這種不平等待遇令人完全無法接受，且已經多次要求選委會增設公佈欄卻沒有被理睬，因此對選委會提告，要求2千萬日圓（約台幣404萬元）賠償。

據悉，東京都知事選舉近日早已亂象頻傳，包括有參選小黨將公共選舉佈告欄欄位以日幣2.5萬元（約台幣5千元）的價格變賣，因此傳有女星櫻井MIU張貼裸照、色情場所宣傳廣告及未經同意使用已故男星三浦春馬肖像等情況。

此外，政見發表會上甚至有脫衣、遮臉和裝扮成漫威「小丑」的情況發生，也令本屆東京都知事選舉被日本網友評為「史上最惡（糟糕）的傳說」。

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