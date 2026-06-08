土耳其國造航艦最新規格曝光！「多領域母艦」可操作無人艦艇 預計2032年交付

土耳其海軍建造中的新一代「多領域航空母艦」預定2032年交付。（取自維基百科）

土耳其海軍技術司令部司令烏恰爾（Hakan Uçar）近日披露，建造中的新一代「多領域航空母艦」（Multi-Domain Carrier）長285公尺、最大艦寬72公尺、排水量達6萬噸，最高航速可達26節以上，最大乘員可達2500人，預定2032年交付。

「海軍新聞」（Naval News）7日報導，烏恰爾在5月19日至21日於英國法恩堡（Farnborough）舉行的「2026年聯合海軍盛會」（CNE）中，針對被稱為「MUGEM」的土耳其國造航艦專案進行簡報。

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報導指出，簡報中的一大重點是專案時程表。根據烏恰爾展示的幻燈片，該計畫於2023年啟動，首先進行作戰概念（CONOPS）發展、可行性研究，以及替代方案分析。之後接著是初步設計，預計2026年前後進入詳細設計與合約設計階段。隨後將進行建造、測試與驗證階段，計畫於2032年交付。

烏恰爾的簡報證實該艦的主要諸元，最高航速26節以上的數據，與先前公布的25節以上相比有微幅調整。更引人注目的是編制2500人遠高於此前提及的800人，可能反映其中不僅包含艦上人員，還涵蓋航空聯隊人員、參謀及其他登艦部隊。

烏恰爾的簡報顯示，該航艦將操作52架航空器，高於先前披露的50架。航空聯隊將由4種國產無人及有人駕駛航空器組成：海軍版「噴射自由鳥」（Hürjet）輕型教練／攻擊機、「紅蘋果」（Kızılelma）無人戰鬥機、「安卡-3」（Anka-3）飛翼無人戰鬥機，以及「TB-3」無人戰鬥機。起降方式採用STOBAR（短場起飛／攔截索回收）系統，配備仰角12度的滑跳起飛甲板。

飛行甲板的設計顯示有3條跑道和1條降落道。簡報特別指出，該甲板「與國產飛機相容」。這與本月稍早報導的「噴射自由鳥」海軍衍生型持續進行中的研發工作相符。

一個新穎且有趣的細節是「多領域母艦」概念。簡報顯示，MUGEM不僅將操作航空器，還將具備部署與操作「無人水面載具」（USV）以及「無人水下載具」（UUV）的能力，使得MUGEM的定位超越傳統航艦，在空中領域之外，更增添了水面與水下的無人載具操作能力。

簡報中的指揮與管制章節強化了這點，指出該艦將具備「在3個領域作戰的能力」，並具有針對有人與無人載具的網路中心化控制功能。戰鬥管理系統將採用土耳其自製的ADVENT系統。

此外，桅桿設計的幻燈片展示了完整的感測器套件，均為國產設備，包括多功能雷達（ÇAFRAD）、長程雷達（ÇAFRAD）、X頻、Ku頻與Ka頻衛星通訊系統、敵我識別（IFF）天線、高頻（HF）天線、低截獲率（LPI）雷達、電子支援與電子攻擊系統、紅外線追蹤系統、雷射電子攻擊系統，以及光電導向儀。

在自衛火力方面，戰鬥系統佈局顯示2個16單元的垂直發射系統（VLS）模組（MİDLAS）、3座近程防禦武器系統（CIWS，可能是「天狼星」Gökdeniz）、4座遙控武器站（RCWS，可能是25公釐STOP系統），以及2座點防禦飛彈系統（PDMS）。

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