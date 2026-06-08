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    首頁 > 國際

    IATA預測：航空業2026年載客量增、獲利減半

    2026/06/08 01:30 中央社

    根據今天公布的產業預測，航空公司預計今年載客數將會增加，但利潤僅為去年的一半。燃油價格高漲似乎並未完全抑制旅遊需求。

    法新社報導，國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）預估，其370家會員航空公司今年載客量將達51億人次，年增2.4%。IATA會員航空公司占全球航空運輸總量85%，去年推估載客量為49億8000萬人次。2023年載客量就已突破40億大關。

    記者要IATA理事長華爾希（Willie Walsh）比較2020年至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中東戰爭對航空業的影響，他表示：「我不認為這是一場危機。」

    他說：「你正在關注一個預測將會成長的產業。排除中東的影響，我們基本成長率將達到3.5%。」

    然而，此一成長伴隨的獲利僅為去年的一半，預期中東地區航空公司將出現虧損。

    華爾希在聲明中指出：「與中東戰爭有關的干擾及燃油成本上升已經讓航空業前景轉趨惡化。」

    他說：「獲利將從2025年的450億美元縮減至今年的230億美元，利潤率也將從4.2%降至2.0%。」這指的是淨利潤率。

    根據IATA計算，每位乘客預估淨利潤為4.5美元，僅為去年的一半。

    華爾希在聲明中指出：「在這種情況下，這數字反映出產業韌性。但這在大部分世界盃足球賽場館連一個熱狗都買不到，如果其他成本或稅收開始上漲，這幾乎沒有留下多少緩衝空間。」（編譯：何宏儒）1150608

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