中巴下合歡山翻落台14線邊坡 菲國旅遊團員、駕駛16人傷

滿載菲律賓遊客的中巴，在台14線79K處翻落邊坡，16人送醫。（仁愛警方提供）

一團菲律賓遊客乘坐中巴上合歡山遊玩，傍晚5時多下山行經台14線79公里處，疑因陡坡及彎道駕駛不慎，致車輛偏離車道後墜落邊坡，現場駕駛及乘客共16人受傷，分別送埔里埔基及埔榮救護，經醫院初步診斷，其中1名傷者有腦溢血，2名有骨折嚴重，其餘送醫遊客傷勢較無大礙，由醫院檢傷救護中。相關肇事原因，警方正調查釐清。

南投縣消防局是在下午5時31分接獲通報，台14線79公里處有中巴偏離車道後翻落到邊坡，中巴上有遊客，消防局隨即調派仁愛、中心碑、埔里等分隊，及第二大隊的救護車趕上山，將車上駕駛及乘客16人送埔榮和埔基醫院救治。

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仁愛警方指出，該部中型巴士由張姓男子駕駛，車上載的是到合歡山遊玩的菲律賓遊客，中巴下山行駛到台14線79公里處，該處是一個彎道又是陡坡，駕駛沒有控制好而致車輛偏離車道後墜落邊坡，現場駕駛及乘客共16人送醫，經醫院初步診斷，有1名遊客有腦溢血，另2名有骨折現象，傷勢較為嚴重，其餘13人傷勢較輕。

據了解，仁愛山區下午開始下雨，雨勢不小，是否天雨視線不佳或路滑過彎操控不慎，還是有其他原因，有待警方調查釐清。

消防救護車到現場準備將傷患送醫。（仁愛警方提供）

傷患送埔里的醫院救治。（民眾提供）

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