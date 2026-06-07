明天雨炸南部下到發紫 午後橘紅雨彈襲北部

本週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

雨彈狂炸一整週，民眾記得攜帶雨具！中央氣象署預報，未來一週大致受到西南風、鋒面影響，各地都會下雨，明天週一南部地區、午後桃園以北有短延時豪雨；週二、週三雨勢最為明顯，中南部山區有豪雨等級以上降雨發生，不排除啟動大規模豪雨作業；週四鋒面南移，是這週相對來說雨較少的一天，但各地仍有降雨機會；週五開始鋒面回到台灣附近，降雨又會增加。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天西南風開始增強，鋒面接近，台灣各地都有下雨的機會，中南部地區整天都會有陣雨或雷雨發生，其次是在北部、宜蘭地區也開始會有一些短暫陣雨或雷雨，花東地區多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及午後北部地區、宜花山區有大雨發生的機率，特別是南部地區及午後桃園以北地區有短延時豪雨發生的機率。

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「週二、週三是這週降雨最密集的兩天！」曾昭誠說，這兩天西南風強度會增強到西南氣流等級，天氣不穩定，西半部、宜蘭地區及花東山區有會有持續性陣雨或雷雨，至少會有大雨或局部豪雨機會，尤其是中南部山區有豪雨等級以上的降雨。

曾昭誠續指，週四鋒面逐漸南移到巴士海峽，因此中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，其他地區會轉為局部短暫陣雨或雷雨天氣，「因此週四大概是未來一週，相對來說雨較少的一天。」

曾昭誠表示，週五到下週日鋒面又會回到台灣附近，加上西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，曾昭誠說明，明天還有一點機會見到陽光，因此各地白天30至33度左右，其中明天因西南風影響，東南部地區仍有焚風發生機會；週二開始到下週日雲多有雨天氣，因此各地白天降到27至30度，早晚降至22至25度。

曾昭誠補充，目前預估週二、週三中南部山區有豪雨等級以上的降雨，若降雨範圍夠大，不排除啟動大規模豪雨作業；另外，這波滯留鋒面帶來的水氣，對於全台水情有相當大的助益。

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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