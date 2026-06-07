婦人卡陰須「補氣」、要老公迴避 宜蘭神棍性侵39次重判25年

誆婦人卡到陰騙上床39次，宜蘭黃姓宮廟宮主犯強制性交罪重判25年。（情境照）

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主，涉嫌誆騙婦人小美（化名）有黑令、卡到陰，必須過氣、補氣，小美因身心狀況不佳且篤信鬼神，跟他發生39次性行為。法官認為，黃男利用鬼神之說，壓制被害人理性思考空間，即屬違反意願方法，犯強制性交罪，共39罪重判25年。

黃男2015年間在宜蘭開設宮廟供奉王爺，白天從事泥水工，晚間接受信眾問事，同年底，小美因問事結識，雙方從2020年12月到2023年11月共發生39次性行為，其中5次在小美住家。離譜的是，2人首次性行為時，小美丈夫應黃男要求，帶著兒子出外「迴避」，後來小美身心壓力過大，向警方報案，全案才東窗事發。

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判決指出，2015年底，小美身心狀況不佳，懷疑被鬼纏上，向黃男求助，黃佯稱她的體質特殊，有黑令及卡到陰，若未處理會危及生命，小美深信不疑；小美丈夫上網查詢黃男提及的黑令，意指妻子前世造業，冤親債主要來尋仇。

2020年初，小美跌倒頸部受傷再度找上黃男，黃告知向王爺請示後，因小美「靈魂破洞」，需以過氣、補氣特殊手段調理，丈夫不可在場，陪同的小美丈夫察覺有異沒有同意，但小美病況就醫後遲未好轉，最終被說服。

黃男辯稱，性行為治療有經小美夫婦仔細考慮，矢口否認強制性交；辯護人直指小美丈夫在審理中證述，夫妻倆已有1年多沒有行房，黃男施以補氣過程，小美購買按摩棒、情趣內衣使用，可推論小美以治療當藉口尋求偷情，這是本於自由意思實踐性自主權。

小美丈夫指稱，黃男告訴妻子一定要用性行為才能不被鬼跟，2人發生第一次性關係時，他被要求「迴避」，只好帶著兒子外出。

宜蘭地院合議庭認為，小美患有躁鬱症長期就醫，心靈比一般正常人脆弱，黃男利用她篤信鬼神且遭逢頸部受傷，在身體疼痛的無助心理狀態下，利用鬼神之說，壓制小美夫婦理性思考空間，誘使對方作損己的性交決定，認定犯強制性交罪，共39罪，各處3年6月，應執行有期徒刑25年。可上訴。

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