南韓萬人上街怒吼「滅中共」 ？ 要求重新選舉口號諧音引發台人關注

許多南韓民眾質疑日前舉辦的全國地方大選，存在嚴重舞弊、中國介選等問題，紛紛上街抗議、高喊「重新選舉」（재선거），卻被指出諧音神似「滅中共」。（法新社）

南韓近日舉辦全國地方大選，卻因「不在籍投票」亂象叢生，不僅導致大批選民無法順利投票，還出現抗議民眾被警察非法鎮壓等離譜狀況。目前有許多南韓民眾質疑本次選舉存在嚴重舞弊、中國介選等問題，紛紛上街抗議、高喊「重新選舉」（재선거），該詞發音與中文「滅中共」極為相似，引發台灣民眾高度關注。

綜合外媒報導，南韓在本月3日舉辦全國性地方選舉，結果多地爆出重大選務疏失，包含投票紙嚴重短缺，讓多地區選民未能完成投票；選舉管理委員會為讓人取走尚未完成選舉程序的選區投票箱，在沒有搜索票或相關令狀的情況下，派出超過1000名機動隊與身分不明的警察進入合法抗議現場，並對現場民眾動武驅離，造成多人受傷送醫。

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對於選民投訴，南韓中央選舉管理委員會（NEC）4日回應，聲稱「相關情況」不符合法定重選條件，強調本次選舉效力不受影響。報導指出，NEC首長盧泰岳事後宣布請辭，並表示相關事件已損害民眾對選舉程序的信任；南韓各地民眾則是透過上街遊行、將相關抗議畫面曝光到社群網路與外國媒體，向南韓政府高喊「重新選舉」。

目前IG、臉書、Threads、YouTube、X（原推特）等社群平台，都能看到上街抗議的南韓民眾，異口同聲高喊「重新選舉」的抗議影片，引發各國網友關注。與南韓同為東亞民主國家、面臨中國介選危害的台灣人，除協助轉發相關事件，還注意到「重新選舉」的韓語發音，竟與中文的「滅中共」近乎一模一樣，感到相當驚訝。

不少台灣網友對此表示，「天註定的諧音哏」、「突然會講韓語了」、「最ㄅ級的諧音梗！」、「舔共仔聽到會很破防」、「一堆台灣人忽然間都看得懂韓文」、「那些中共人裝韓國警察的，肯定聽的懂！」、「已不是空耳的等級了，怎麼聽就是那個意思」、「第一次對韓語有一丁點興趣，好諧音又容易學的詞彙」。

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