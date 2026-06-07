迎2026世界盃！墨西哥球迷挑戰「最大規模波浪舞」世界紀錄

2026年美加墨世界盃開踢前，大批墨西哥球迷齊聚街頭挑戰全球規模最大波浪舞的世界紀錄。（法新社）

2026年美加墨世界盃（World Cup）即將開踢，大批揮舞國旗、身穿國家隊球衣的墨西哥民眾，今日湧入首都墨西哥城（Mexico City）的主要大道，並在震耳欲聾的音樂聲中，一起挑戰全球規模最大「波浪舞」（The Wave、Audience wave、human wave）的世界紀錄。

綜合外媒報導，「波浪舞」是坐在賽場邊觀眾席的民眾，為支持隊伍表達加油、助威的應援方式之一，不過源起眾說紛紜。有一派說法指出，波浪舞最早是在1986年墨西哥世界盃開始盛行，後來逐漸傳遍世界各國；另有美國運動迷主張，波浪舞出自1984年洛杉磯奧運，當時電視轉播巴西對戰法國，拍到現場10萬名民眾上演波浪舞。

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這場挑戰在墨西哥首都地標「改革大道」（Paseo de la Reforma）進行，參加隊伍蔓延長達2公里，現場除了有許多響應挑戰、跟隨現場樂團演奏樂曲做出波浪舞動作的熱情足球迷，還有不少穿華麗長袍、戴骷髏面具的「卡翠娜」（Catrinas）舞者，展現墨西哥獨有的亡靈節（Day of the Dead）文化特色。

參與挑戰的球迷表示，墨西哥人熱愛足球，也會在每一場比賽進行波浪舞，相信此次絕對能打破金氏世界紀錄，也希望能透過這次挑戰活動，向世界展現墨西哥充滿愛、熱情、團結與和平的一面，同時證明墨西哥已準備好迎接來自全世界的球迷。

報導指出，目前金氏世界紀錄（Guinness World Records）有多項與波浪舞有關的紀錄，像是美國在2008年創下「參與人數最多波浪舞」，總計15萬7574人；葡萄牙則是在2007年創下「最長的波浪舞隊伍」，當時由8453人排出；日本於2015年「創下持續時間最長波浪舞」，長達17分14秒。

墨西哥文化部門稍早在社群媒體表示，成功打破「最大規模波浪舞」的金氏世界紀錄，但具體參與人數等細節，仍有待金氏世界紀錄官方核實與正式公告。

???????????? La CDMX entra al libro de los récords. La Ciudad de México logró el Récord Guinness a la ola más grande del mundo, que partió del Ángel de la Independencia y recorrió todo Paseo de la Reforma.



A las 10:19 horas los brazos se alzaron y la ola no se rompió hasta llegar al… pic.twitter.com/VSn49Rnv7s — La Jornada （@lajornadaonline） June 6, 2026

¡Así se vivió el ambiente previo al comienzo de hacer LA OLA MÁS GRANDE DEL MUNDO en Avenida Paseo de la Reforma! ✨???? pic.twitter.com/nUgYpJ9cCG — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México （@turismocdmx） June 6, 2026

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