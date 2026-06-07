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    南韓大選亂象引爆民怨！中國介選陰謀論瘋傳 李在明說話了

    2026/06/07 18:54 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明。（法新社）

    南韓總統李在明。（法新社）

    南韓本月3日舉行地方大選，執政黨共同民主黨大勝，但因為不在籍投票亂象叢生，不少投票所爆出「選票短缺」，引爆南韓民怨，各地發起抗議活動，社群甚至掀起「中國介選」的陰謀論。隨著輿論怒火延燒，南韓總統李在明今天（7日）傍晚終於在社群發聲。

    南韓地方大選落幕後，因為選務亂象頻傳，導致大批選民無法順利投票，民眾上街示威。這幾天社群上還流出據稱是投票所的監視器畫面，指控選務人員「偷換選票」，雖然尚無法確認真實性，但中國介選論再次瘋傳，甚至有南韓民眾拍下警方蒙面執法，這之中因為部分員警被民眾質問都不開口說話，質疑根本不會說韓語，可能是中共暗中派駐幫忙李在明政府壓制抗議聲浪的人員，相關傳言甚囂塵上。

    面對民怨，李在明今傍晚在其官方X發文：「中央選舉管理委員會在6月3日地方選舉過程中，對國民行使參政權造成了極大的阻礙。事件本身已令人難以接受，而隨後的應對措施以及向國民做出的解釋也完全不夠充分。國民的參政權是不管任何理由都絕不能受到限制或侵害的憲法權利，本次事態是損害國民主權根基的重大事件。作為國民的一員，同時作為對政府負有責任的總統，我對此表示深切的遺憾。」

    「希望國會能儘速推進國政調查，以明確查明本次事件的真相，並制定防止類似事件再次發生的對策。同時，也懇請一併討論針對選管會的根本性制度改善方案。考慮到事態的嚴重性，政府也將在行政部門層面採取一切可行措施。我已指示成立由檢察機關與警察機關共同參與的聯合調查本部，以明確追究責任歸屬，並徹底查明事件的全貌。」

    「中央選舉管理委員會委員長之所以被列為國家五大元首級要職，是因為選管會與行政、立法、司法機關一樣，是承擔相應權限、義務與責任的獨立機關。失去國民信任的獨立機關，便失去了存在的意義。選舉管理委員會必須嚴肅對待本次事態，在對組織運作及整體選舉管理進行根本性盤點的同時，必須明確展現出能達到國民信任水準的、高強度的革新與改革意志。」

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