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    首頁 > 生活

    南投鹿谷大山豬狂追單車騎士 英雄出手相救「猛獸變萌寵」

    2026/06/07 17:29 記者陳鳳麗／南投報導
    單車騎士在鹿谷秀峰產業道路被山豬猛追。（網友its.pei授權使用）

    單車騎士在鹿谷秀峰產業道路被山豬猛追。（網友its.pei授權使用）

    有單車騎士假日從竹山鎮紫南宮騎到妖怪村途中，在鹿谷秀峰村產業道路突遭壯碩山豬猛追，眼見快被追上，1部轎車下來3位原住民，兩三下就把山豬攔下，騎士把被追的影片PO上Threads，留言區PO被解救的反轉影片，網友笑問「你是不是得罪乙事主？」

    這位單車騎士和太太6日從紫南宮出發要騎到妖怪村，在鹿谷秀峰村的產業道路突然發現後方有一頭大山豬竄出，奮力追趕，這位騎士被嚇到連髒話都飆出來，為怕被追上，拚命踩踏板，他讓太太先回頭，而自己一面踩風火輪、一面拿手機拍山豬猛追畫面，為了驅趕山豬還噴了一小瓶辣椒水，但一點用處都沒有，大約被追了3公里。

    騎士太太帳號「its pei」把被山豬追的影像，以「我沒想到人生會解鎖這個經驗」為題，PO在Threads，10多個小時已吸引83.5萬人次瀏覽。網友說「腳踏車鏈條聲完全展現你的求生意志」，也有網友要騎士改當「山豬騎士」；有人問他「是不是得罪《魔法公主》中的乙事主？」還有人說「騎士在山路遇到成年野豬比遇到鬼還可怕」。

    很多人關心騎士被山豬猛追的結局，後來「its pei」才再貼出照片和影片，表示路上有部轎車看到馬上停車，下來3位原住民，他們一出現山豬就停下來，從兇惡變溫順，還在原住民身邊散步。騎士被解救後，才敢下車喘口氣，並與原住民朋友觀賞山豬，還拿出身上帶的點心餵食山豬。

    3名原住民停車解救單車騎士，山豬停下腳步還變得溫馴。（網友its pei授權使用）

    3名原住民停車解救單車騎士，山豬停下腳步還變得溫馴。（網友its pei授權使用）

    山豬變得很乖，騎士才放心跟著3位原住民英雄觀賞山豬動態。（網友its.pei授權使用）

    山豬變得很乖，騎士才放心跟著3位原住民英雄觀賞山豬動態。（網友its.pei授權使用）

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