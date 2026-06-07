書店店員出奇招！黃國昌新書旁擺這本 萬人笑翻：該加薪了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌最近出新書，卻鬧出許多爭議，進一步使其仇恨值狂飆。近日有民眾逛書店時，撞見店員似乎刻意在黃國昌新書旁擺上書名為《第一人稱說謊家》的作品，諷刺意味十足，引發熱議。

黃國昌新書《向光前行》爭議不斷，包括說謊稱自己「棄醫從法」被同學打臉、抹黑自己過去在時代力量的戰友、扭曲昔日與前總統蔡英文會面的相關情節等，可面對各方砲火與翻車指責，黃國昌到現在都沒道歉，還反過來批評質疑他的人是在做政治攻擊。

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一位網友昨天（6日）在Threads上PO照分享，去逛書店時發現書架上的擺設「很有意思」，黃國昌新書旁放的是澳洲作家弗拉納根（Richard Flanagan）的犯罪小說《第一人稱說謊家》（First Person），忍不住噴笑：「這店員也太專業，應該加薪！」

還有其他人也分享，在另一家書店發現黃國昌新書旁放上美籍蒙古裔作家余杰撰寫的《養共為患：美國外交政策如何導致共產中國崛起，臺灣該如何加入美國滅共大布局》。

貼文曝光後吸引數萬人按讚，「這書店的員工水準真高」、「店員懂擺」、「支持老闆加薪」、「全台書店都在正確展示這本書的意思」、「哪家店員這麼優秀」、「這不按讚不行」、「就直接拿到垃圾桶丟了，連回收都免了啦！」、「誰家的店員如此機智？」、「店員……你太明顯了喔！」

有民眾逛書店發現黃國昌新書旁放的是《第一人稱說謊家》，諷刺意味十足。（圖翻攝自Threads）

另外一位網友在另一家書店則發現，黃國昌新書旁邊放的是《養共為患》。（圖翻攝自Threads）

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