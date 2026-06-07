帛琉總統親自領航 「飆速美琴」首度掌舵喊：開船沒有紅綠燈！

副總統蕭美琴與帛琉總統惠恕仁一同體驗泛舟。（總統府提供）

副總統蕭美琴今在帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統親自駕船陪同下，前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島潟湖體驗泛舟與浮潛，並一度親自「掌舵」航行，展現台帛「同舟共濟」精神。她稱讚惠恕仁是專業的海洋導覽員，期盼更多台灣民眾能透過直航，親自感受帛琉豐富的熱帶海洋魅力。

蕭副總統率團出訪帛琉，今天在惠恕仁親自規劃與領航下，共同駕船前往洛克群島南部潟湖的知名景點「大斷層」浮潛。惠恕仁指出，「大斷層」位於洛克群島南端恩格邁利斯島（Ngemelis Island）外海，海底地形從約3公尺淺礁垂直下降至約600公尺深海，被譽為世界海景7大奇景之一，孕育超過1500種熱帶魚類及海龜、拿破崙魚、鯊魚等大型海洋生物。

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談到帛琉海洋美麗景致，蕭美琴表示，這次浮潛一下水便看見海龜、豹紋鯊及黑鰭鯊等海洋生物，海底珊瑚色彩繽紛，從亮藍、紫色、黃色到橘色等應有盡有，令人印象深刻；惠恕仁堪稱專業海洋導覽員，不論是藏身岩石間的海龜或在海底休息的鯊魚，都能迅速發現，讓訪團得以欣賞到精彩的海底景觀。

蕭美琴此行與惠恕仁同船，行經知名景點德國水道（German Channel）時，2人同乘的遊艇突然加速，讓在另艘遊艇的媒體打趣稱「飆速美琴」，蕭趕緊大聲澄清「我只是掌舵、沒有加速！」談到首次開船的感受，蕭分享，水道沒有紅綠燈，感覺非常開闊，這就是台帛「同舟共濟」的精神。

蕭美琴表示，她曾在墾丁浮潛，也曾於18年前陪同家人到訪帛琉。相隔多年再度接觸海洋，了解到帛琉長期投入海洋保育工作，在觀光發展與生態保護之間持續尋求平衡，才能讓來訪旅客真正感受帛琉之美，推薦台灣民眾安排一趟放鬆身心的海島旅行，帛琉離台灣很近、有直飛航班，是相當便利的選擇。

副總統蕭美琴親自「掌舵」航行，展現台帛「同舟共濟」精神。（總統府提供）

副總統蕭美琴在帛琉體驗浮潛。（總統府提供）

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