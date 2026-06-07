藍擬修法讓中國人參選 王義川怒：台灣人都得至少花20年才有資格

民進黨立委王義川。（資料照）

我國《國籍法》規定，具雙重國籍人士原則上不得擔任中華民國公職，以確保對國家單一忠誠義務，但國民黨以傅崐萁為首等16名立委去年底提出修正草案，擬讓中國籍配偶參選及擔任公職不必放棄中華人民共和國國籍，且不適用《國籍法》規定，近日被網友翻出來掀輿論熱議。對此，民進黨立委王義川提出反制手段，表示將提案，以後想要取得台灣戶籍，必須放棄中國國籍。

先前綠營議員許淑華、立委王定宇就指控，多名藍委最近提案修《國籍法》第20條，試圖放寬規定讓尚未放棄中國戶籍的中國人有機會參與台灣的公職選舉，甚至可以去選總統，痛批此舉是公開為中共併吞台灣鋪路。不過傅崐萁駁斥，稱根本沒有要提案修《國籍法》第20條。

請繼續往下閱讀...

但事實上早在去年11月26日，傅崐萁等16名藍委提出《國籍法》第1條修正草案，增訂「本法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及『台灣地區與大陸地區人民關係條例』之特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條之放棄外國國籍規定」。

據了解，若修法通過，將導致中國人未放棄中國國籍即可擔任台灣任何公職，而其他入籍台灣的外國人士仍須放棄原有國籍，形成唯獨中國人擔任我國公職不必放棄原國籍的特權。

對此，王義川近日上政論訪談節目《下班鏡來講》時表示，本來就擁有中華民國國籍的公民，都得要「花20年」（滿20歲）才可以投票，滿23歲才能參選公職，這段時間接受民主洗禮、薰陶，憑什麼現在要讓過去生活在完全沒有民主概念的土地上的人，來了就可以投票、選公職？

王義川還透露，他已經有請助理草擬提案，要求以後想要申請取得中華民國的戶籍（國籍），要先提出放棄中華人民共和國國籍的證明，「如果你說『我沒辦法放棄啊』、『中華人民共和國不讓我放棄』，那關我什麼事？就像我們去公司應徵，公司要求至少要把最高學歷的畢業證書影本交來，你說找不到，那就是失去應徵的資格嘛！這不是常識嗎？這很難嗎？是有什麼障礙嗎？」不過王義川也無奈說，他的這份提案一定會被目前在立院佔多數的藍白封殺。

網友紛紛表示贊成，「這才是立委該做的事，守護國家，修補法律漏洞」、「想當台灣人，請放棄中國國籍，不要腳踏兩條船」、「怎麼可以一邊享有健保福利一邊往外靠，吃裡扒外的行為真的很不可取」、「覺得給他們身分就好，不要有選舉權跟被選舉權」、「我是覺得就只開放居留權，居留了16年可以給入籍，但是還是不可以有選舉、參政權比較實在啦，有國籍代表你愛那個國家」、「怎可讓牠們東食西宿」、「説的沒錯，就算是土生土長的台灣人，也要等個二十年，憑什麼敵國過來的人有特權！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法