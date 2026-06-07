川普願與穆吉塔巴見面談 伊朗最高領袖顧問開嗆了！

IRGC前總司令、現任伊朗最高領袖資深顧問瑞札伊。（路透）

美伊談判陷僵局，美國總統川普（Donald Trump）表示願親自與現任伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）會面。不過穆吉塔巴身邊的資深顧問瑞札伊（Mohsen Rezaee）直接潑冷水，明確拒絕了穆吉塔巴與川普會晤的可能性。

據了解，德黑蘭政權將解凍被美國制裁凍結多年的240億美元（約新台幣7580億元）資產作為簽訂和平協議的一大關鍵。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前總司令、現任伊朗最高領袖資深顧問瑞札伊接受《CNN》獨家專訪時痛批，川普政府在釋放240億美元伊朗凍結資產的事情上停滯不前，導致兩國的和平談判徹底陷入死胡同。

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瑞札伊說，這筆錢原本就是伊朗的資產，這項要求是川普必須通過的「互信試金石」。但美方則高度擔憂，此時放款將讓美國失去反制伊朗政權的關鍵籌碼，川普也極力避免做出任何被外界視為「拱手送上大把現金」的妥協。

另外，川普日前公開宣稱自己與穆吉塔巴「似乎相處得很好」，如果有機會能夠見到穆吉塔巴，那麼他會感到很「榮幸」，「我想看看我們能否達成協議，如果達成協議，我可能會見他」。但瑞札伊在專訪中強硬回應：「這場會面不會發生的，我們現在還處於談判的第一階段，但川普先生已經讓談判停滯不前了。在美方拿出誠意之前，任何峰會都是不可能的。」

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