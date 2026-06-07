為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大坑九號步道瞬間成「階梯瀑布」！山友驚：在大坑游泳

    2026/06/07 21:17 記者蔡淑媛／台中報導
    台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

    台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

    台中市今（7）日受午後對流雲系發展旺盛影響，山區降雨明顯增強，大坑風景區一帶雨勢尤其猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」，引發民眾關注，有民眾在社群平台Threads貼出照片，形容「半小時前還在大坑游泳」，山徑積水與水流快速匯集，顯示短時間強降雨威力驚人。

    中央氣象署指出，受對流雲系持續發展影響，今日各地易有短延時強降雨現象，其中台中市、南投縣及苗栗、宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生機率，北部、彰化、雲林以南及花蓮山區亦不排除局部大雨。氣象署提醒，山區須嚴防瞬間強降雨造成的坍方、落石與溪水暴漲，低窪地區也需留意積淹水風險。

    大坑風景區為台中熱門登山路線之一，步道沿線坡度與溪溝地形明顯，在強降雨時容易形成瞬間逕流與滑落土石現象，今日雨勢來得又急又快，不少登山民眾紛紛提前下山或在安全處避雨，九號步道出現「階梯瀑布」，不少網友也回應，「真危險」、「變9號碼頭了」相關單位也呼籲山友，近期天候不穩定，避免進入山區步道，以確保安全。

    （影片已獲授權）

    在 Threads 查看

    台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

    台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播