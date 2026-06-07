大坑九號步道瞬間成「階梯瀑布」！山友驚：在大坑游泳

台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

台中市今（7）日受午後對流雲系發展旺盛影響，山區降雨明顯增強，大坑風景區一帶雨勢尤其猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」，引發民眾關注，有民眾在社群平台Threads貼出照片，形容「半小時前還在大坑游泳」，山徑積水與水流快速匯集，顯示短時間強降雨威力驚人。

中央氣象署指出，受對流雲系持續發展影響，今日各地易有短延時強降雨現象，其中台中市、南投縣及苗栗、宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生機率，北部、彰化、雲林以南及花蓮山區亦不排除局部大雨。氣象署提醒，山區須嚴防瞬間強降雨造成的坍方、落石與溪水暴漲，低窪地區也需留意積淹水風險。

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大坑風景區為台中熱門登山路線之一，步道沿線坡度與溪溝地形明顯，在強降雨時容易形成瞬間逕流與滑落土石現象，今日雨勢來得又急又快，不少登山民眾紛紛提前下山或在安全處避雨，九號步道出現「階梯瀑布」，不少網友也回應，「真危險」、「變9號碼頭了」相關單位也呼籲山友，近期天候不穩定，避免進入山區步道，以確保安全。

（影片已獲授權）

台中下大雨，大坑步道雨勢猛烈，九號步道出現「階梯瀑布」。（翻攝自threads）

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