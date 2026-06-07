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    中國公務船闖限制水域 海巡高雄艦霸氣警告：引發衝突將受世界制裁

    2026/06/07 20:43 記者姚岳宏／台北報導
    我海巡長濱艦嚴密監控中國海巡06。（記者姚岳宏翻攝）

    我海巡長濱艦嚴密監控中國海巡06。（記者姚岳宏翻攝）

    中國4艘公務船今日沿我國西南闖入我南部限制水域，海巡署強勢驅離並實施併航監控，面對中方妄稱執行海上執法，海巡高雄艦嚴正廣播反擊，強調台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，警告中方一旦發生衝突，「將會受到世界各國的制裁」，海巡署重申，中國在我方水域不享有主權權利，呼籲中方為台海和平審慎行動，切勿片面破壞海域秩序，目前雙方艦艇仍在限制水域外持續對峙中。

    中國交通運輸部日前片面宣告展開海上交通專項執法行動，今日下午2時5分，中國海巡06、海巡08、海巡09以及東海救113等4艘公務船，直接航入鵝鑾鼻西南方30浬處的我國限制水域。海巡署見狀立刻調派高雄艦等艦艇，採取1對1的併航方式進行嚴密監控，並持續對中方船隻實施廣播驅離。經過數小時的強勢應對，終於在晚間5時30分將這4艘中國公務船全數驅離至鵝鑾鼻東南方33浬的限制水域外。

    雙方對峙的廣播驅離過程中，中國海巡06一度妄稱兩岸同屬一個中國，指稱該處為中國管轄海域，並要求我方不要干擾其執行專項執法任務。

    我海巡高雄艦立刻給予嚴正反駁，聲明中國在台灣東部海域沒有任何主權權利，未經許可闖入已嚴重違反國際法規並影響我國海域安全，高雄艦更向中方喊話，表明海上局勢穩定才能確保各自的國家發展，要求中國船隻立即轉向離開，否則破壞台海和平將面臨國際社會的制裁。

    為確保國家海疆安全，海巡署目前已在周邊海域建立嚴密的防護網，共計調派高雄艦、淡水艦、吉安艦、長濱艦與花蓮艦等5艘大型巡防艦，並搭配2艘100噸級的巡防艇沿線部署監控，海巡署也發表聲明嚴正譴責，批評中國企圖以日菲談判作為掩護藉口，刻意營造擁有管轄權的假象，未來將持續採取一切必要手段，全力捍衛國家主權與海域治安。

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