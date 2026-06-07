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    首頁 > 政治

    參訪帛琉二戰遺址 蕭美琴：戰爭帶來生靈塗炭

    2026/06/07 20:59 記者陳昀／台北報導
    蕭美琴在帛琉總統惠恕仁與貝里琉州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，前往參訪貝里琉州二戰紀念博物館。（總統府提供）

    蕭美琴在帛琉總統惠恕仁與貝里琉州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，前往參訪貝里琉州二戰紀念博物館。（總統府提供）

    副總統蕭美琴率團訪問帛琉，今天前往貝里琉州參訪二戰紀念博物館，她表示，戰爭帶來生靈塗炭，盼世人以史為鏡、追求和平，美日於二戰時曾在此地爆發激烈衝突，如今美日已成為印太地區重要盟友，希望大家共同維護區域穩定，讓各國人民都能安居樂業。

    蕭美琴在帛琉總統惠恕仁與貝里琉州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，前往參訪貝里琉州二戰遺址及帛琉前總統中村國雄墓園，回顧中村國雄任內的台帛建交歷程，展現兩國深化邦誼與推廣永續觀光的共同願景。

    貝里琉島位於帛琉群島南端，擁有豐富的海洋生態資源，也因二次大戰期間，美日兩軍曾於此小島爆發激烈戰役而聞名，島上現仍保存大量二戰遺跡，包括帛琉戰爭紀念館、日軍砲台遺址及各式戰車殘骸；美日兩國亦分別在島上設立紀念碑，哀悼這場戰役的所有犧牲者。

    蕭美琴受訪指出，戰爭非常可怕，80多年前在貝里琉島發生激烈衝突、生靈塗炭，讓這座島上1萬多人犧牲生命，如今美日已成為印太地區的重要盟友，各項合作都是為了促進區域穩定，讓各國人民都能在和平環境中安居樂業，過自己熟悉且快樂的生活。

    惠恕仁也呼應說，他支持「自由開放的印太地區」，其要旨就是透過自由與開放的印度太平洋，提升印太地區自由和活躍的經濟社會活動，進而促進印太的安全穩定及繁榮。

    此外，蕭副總統搭船抵達貝里琉州時，當地居民在岸邊揮舞兩國國旗歡迎，現場也有一名台灣導遊帶著整船包括瑞士、白俄羅斯、德國等國的潛水旅客，特別到岸邊等候；蕭副總統抵達後用英語問候大家、合影留念，並致贈來自台灣特製「台帛友好」紀念巧克力。

    蕭美琴在帛琉總統惠恕仁與貝里琉州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，前往參訪貝里琉州二戰紀念博物館。（總統府提供）

    蕭美琴在帛琉總統惠恕仁與貝里琉州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，前往參訪貝里琉州二戰紀念博物館。（總統府提供）

    蕭美琴前往帛琉前總統中村國雄墓園致意。（總統府提供）

    蕭美琴前往帛琉前總統中村國雄墓園致意。（總統府提供）

    蕭副總統搭船抵達貝里琉州時，當地居民在岸邊揮舞兩國國旗歡迎。（總統府提供）

    蕭副總統搭船抵達貝里琉州時，當地居民在岸邊揮舞兩國國旗歡迎。（總統府提供）

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