為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：應更精準打擊真主黨　黎巴嫩和伊朗議題分開處理

    2026/06/08 00:54 中央社

    美國總統川普在今天播出的訪談中指出，他呼籲對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨展開「更精準的」打擊，並表示他不會要求將黎巴嫩衝突議題納入與伊朗的和平協議之中。

    法新社報導，根據國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目公布5日錄製的訪談逐字稿，川普說：「我希望看到對真主黨（Hezbollah）進行更精準的攻擊，我認為應該更精準些。」

    他說：「我希望黎巴嫩人民能過上更好生活。」

    以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，當地是親伊朗的真主黨大本營，以色列表示這是對境內所受攻擊進行報復。儘管已經達成停火，卻無法終止暴力。

    被問到是否要求將黎巴嫩議題納入伊朗協議時，川普回答：「沒有、沒有。」

    他表示：「完全沒有，我不會這樣要求。我認為他們可能希望看到這樣的發展，但我不會要求。」

    川普過去曾表示，他希望有關黎巴嫩的討論與針對伊朗協議的談判分開進行，德黑蘭則希望這兩項衝突掛鉤處理。

    川普在訪談中還提到，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示「非常樂於」幫忙促成黎巴嫩衝突的協議。

    他說：「我們可以推薦由敘利亞出面。敘利亞目前正在很努力改過自新，他們有一位非常優秀的領袖。而他也非常願意幫助。」（編譯：何宏儒）1150608

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播