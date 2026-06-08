賀錦麗vs.紐松決戰2028 總統初選前先比新書銷量

2018年5月30日，加州州長紐松（中）與加州聯邦參議員賀錦麗（右）連袂出席加州柏班克的1場州長選舉造勢集會。左為紐森之妻珍妮佛。（彭博社）

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與加州州長紐松（Gavin Newsom）同為來自加州灣圈的民主黨人，兩人彼此相識還曾共事多年；他們雖互稱是朋友，但種種跡象顯示並非如此－－賀、紐二人表面上歲月靜好，實則暗潮洶湧；他們雖不曾在選戰中正面對決，但總在許多方面相互較勁。

一般相信，常被拱再選一次的賀錦麗，與民調表現不俗的紐松若皆決定問鼎白宮，勢必會在民主黨內隱爆1場激烈的同志鬩牆之爭。曾任賀、紐二人的政治顧問的克萊格（Sean Clegg）早在10多年前就在《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）上預言兼警告說，上帝保佑賀、紐二人不要在選舉中捉對廝殺，因為那會是謀殺式自殺。

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賀、紐二人早在2003年以加州政壇新生代——紐松當選舊金山市長，賀錦麗當選舊金山地方檢察官——出道時，就曾公開過招，在記者會上爭奪麥克風控制權。過去20多年來，現年58歲的紐松與61歲的賀錦麗共享政治導師、幕僚、金主、朋友與顧問，在灣區政壇互別苗頭；根據其近身人士，兩人在選戰中支持對方，但也互相冷落與警惕。

曾為紐松工作的民主黨策士紹斯（Garry South）說，就政治角度而言，賀錦麗與紐松就像2隻劍拔弩張的貓，多年來一直在小巷裡繞圈對峙。

已連任過一次的紐松將於明年初卸任加州州長，外界普遍預期他將投身2028年總統大選；至於在2024年總統大選時倉促代打上陣並落敗的賀錦麗，據悉尚未決定是否再戰。今年4月，賀錦麗在紐約被一群黑人倡議人士力拱「再選一次！再選一次！」時，鬆口表示她「可能會」再選，「我正在考慮」。

大多數的早期民主黨初選民調顯示，賀、紐二人都是最被看好的潛在的民主黨總統候選人；倘若他們都決定問鼎白宮，這場黨內初選將是兩人首度正面對決。

但在此之前，賀、紐二人過去數月來已先在打書上比拚過招：先出書的賀錦麗迄今仍在全美各地推銷她去年出版的《107天》（107 Days，暫譯），巡迴簽售會的門票總被搶購一空；今年稍早推出回憶錄《匆忙青年》（Young Man in a Hurry，暫譯）的紐松也忙著四處宣傳，足跡包括美國東岸的紐約州、南卡羅來納州與喬治亞州。

知情人士透露，雙方團隊都在密切注意對方的銷量。根據圖書市場調查機構Circana BookScan，截至5月23日，去年9月出版的《107天》狂銷超過38.5萬冊；至於今年2月底出版的《匆忙青年》，近13週來也賣出超過10萬冊。

根據了解，雙方的政治行動委員會（PAC）都會買書發給支持者衝銷量；其中紐松的PAC在回憶錄上市當週花了160萬美元買書，賀錦麗的PAC也在紐松出版回憶錄當月，花費9.7萬美元購買賀錦麗的書。

除了在著作銷量上比拚，賀、紐二人也就彼此著作內容打口水戰。賀錦麗在書中指稱，她在前總統拜登突然退選、她被眾人力拱出馬代打時，曾致電紐松確保得到對方的支持，但紐松卻發簡訊回說「健行中，稍後回電」，而且之後就搞失蹤。

紐松說，他當時確實曾再傳簡訊給賀錦麗，指稱他已發聲明支持她，賀錦麗完全不需要來尋求他的支持；他曾就賀錦麗在書中的說法又傳簡訊給賀錦麗，問她為何在書中寫他從未回覆她；賀錦麗的回答是：「正在巡迴打書。稍後回你」。

「總之，」紐松說，「這就是我們的關係。」

2025年9月23日，美國華府1家書店陳列前副總統賀錦麗的新書《107天》。（歐新社）

2026年3月5日，加州州長紐松在新罕布夏州朴茨茅斯出席宣傳他的回憶錄的巡迴簽售會。（路透）

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