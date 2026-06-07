川普：美伊「非常接近」簽署終戰協議

美國總統川普。（法新社檔案照）

美國總統川普7日表示，如果他能與伊朗達成協議，結束兩國之間長達3個月的戰爭，美國將與伊朗合作，回收並銷毀其高濃縮鈾；若未能達成協議，他將進一步重創伊朗軍隊，直到美軍能夠安全地自行回收這些核原料。

川普還說，他希望將美軍部署在該地區，直到「任務完成」。

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川普接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時表示：「如果我們達成協議，現在雙方是友好的，我們就會一起行動。那將是我們的設備。我們會將其取出並銷毀，無論是在現場銷毀，還是我們將其帶離現場。」

川普說：「我們會跟他們一起去，或者我們自己去。」「如果我們沒有達成協議，那我們就會採取非常嚴厲的軍事行動，將他們消滅。我們會等到採取行動後再去，在這種情況下，無論如何我們都是安全的。」

「要求不得發展、購買核武」

川普告訴節目主持人維爾克（Kristen Welker），雙方「非常接近」簽署協議，但他正敦促伊朗進一步放棄其核武野心，「我們有幾個要求……他們已經讓步，承諾不會擁有核武。我們在裡面加了一個條款，規定（他們）不會『發展』核武。每個人對此都很滿意，除了我。」

川普說，他想要再加入一個條款，以確保伊朗無法規避協議。「然後我說，『那如果他們不發展，而是去購買、去取得呢？』，因此「我想加上這幾個字：如果他們購買、採購或取得』」，所以，「他們沒有權利發展，或是採購、取得或購買。」

川普聲稱，伊朗對他的要求「稍微」反抗了一下，「但後來他們就妥協了」。

針對目前的情況，川普表示，他沒有撤離美軍的計畫，即使他認為伊朗的防禦與進攻能力已遭嚴重削弱；「我們已經徹底摧毀他們的軍隊」，「他們還剩一些飛彈。他們還剩一些無人機。」因此，將美軍留在那裡的成本非常低，「我會說，這樣做（撤軍）是魯莽的，因為也許我們可能會用到他們」，來迫使伊朗在談判桌上就範。

「很可能知道」穆吉塔巴藏身地

川普表示，在美國與以色列擊斃前最高領袖阿里‧哈米尼（Ali Khamenei）及其多名副手後，他發現伊朗的新領導層「更加理性，非常聰明」。川普說，哈米尼的兒子穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei），也「參與」協議的批准過程。

川普也重申，他對與這位新任最高領袖進行直接對話，抱持開放態度，「如果他願意的話」。

川普拒絕說明他是否知道穆吉塔巴的確切位置，或者是否在伊朗境內，「但我很可能知道」。

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