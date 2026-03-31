中國解放軍報刊文批日威脅區域安全 稱東京可製造5500枚核彈頭

日本西部熊本縣的肯根營地17日展示一座12式陸基反艦飛彈發射架。（美聯社）

中國官媒解放軍報30日刊出報導，強烈指控日本正危險擴張其國防產業，並警告日本握有可觀的核材料庫存，已分離出的鈽總量達44.4公噸，專家評估可製造約5500枚核彈頭、對區域安全構成重大威脅。

解放軍報警告，一旦日本突破長期奉行的「無核三原則」（不擁有、不製造、不引進核武），將能在「極短時間內」成為事實上的核武國家。報導並批評，日本長期以民用科技為掩護，系統性培養國防產業實力，為其國防政策轉向與釋放軍工產能預作準備。

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報導指出，日本2025年為「先進技術轉型研究計畫」編列高達175億日圓的預算，創下新高，且為2022年的18倍，主要用於將民間技術導入軍事用途。此外，日本防衛省於2024年成立類似美國國防高等研究計畫署（DARPA）的「防衛創新科學技術研究所」，並積極鼓勵民間企業投入軍事研發。報導認為，日本的「再軍事化」已不再只是防衛能力提升，而是進一步發展長程打擊能力，象徵其逐步偏離戰後和平主義路線。

報導也點名包括三菱重工、川崎重工及IHI在內的企業，指稱這些曾於二戰期間參與軍事行動的公司，如今正成為日本重新武裝的重要推手。如三菱重工正在興建新產線，並規劃於2026年前將軍工相關人力擴增40%。透過與美國合作生產F-35A戰機與SM-3 Block IIA飛彈，三菱重工已掌握匿蹤戰機與彈道飛彈防禦系統的關鍵技術，並取得包含為澳洲建造軍艦及向美國交付愛國者飛彈系統等國際訂單。

報導分析，這將使日本國防預算與特定產業、財團利益更加緊密結合，重演戰前軍國主義興起的路徑。

本月初，日本內閣官房長官木原稔曾反駁中方指控，稱中國國防預算持續攀升且透明度不足，並持續擴張軍力，才是區域不安的主要來源。

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