美打心理戰！ 魯比歐透露伊朗政府分裂：某些人士私下與美對話

美國國務卿魯比歐。（美聯社檔案照）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）30日表達，對美國與伊朗政府內部某些人士合作抱持希望，並表示美國私下已經收到正面訊息。他說，美國甚至與伊朗內部某些人士有些「直接對話」。

《法新社》30日報導，魯比歐30日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）「早安美國」（Good Morning America）節目訪問，表示伊朗內部出現「分裂」，美國期望「擁有能落實（承諾）能力」 的人掌權，「我們希望情況是這樣」。魯比歐指出，「明顯地（伊朗）那邊有人正以過去掌權者未曾採用的方式，與我們談，包括他們現在願意做的一些事情」。

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不過，他也強力譴責伊朗，並堅稱這場戰爭旨在終結伊朗發展核武的能力。他說：「這些人是瘋子，他們瘋了，他們是宗教狂熱分子，對未來懷抱世界末日般的願景，絕不能允許他們擁有核武。」

魯比歐另外在接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時透露，「伊朗內部一些人士與美國之間，確實有訊息交流，以及有些直接對話」，這些溝通「主要是透過中間人進行，但是雙方也有些對話」。他並且表示，他認為，總統川普「始終偏好透過外交方式解決」。

這些談話時值川普前一天才表示，伊朗已經發生「政權改變」，美國正與「完全不同的一群人」談，這些人「非常講理」。

魯比歐在ABC節目的訪問中說，伊朗公開和私下發出的訊息有差異，「顯然他們不會在新聞稿中公開這些事情，他們對你們說的或者對全世界說的，不盡然反映他們在與我們的談話所說的事情」。

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