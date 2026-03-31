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    首頁 > 國際

    伊朗戰爭再打「數週」？以色列軍方：已做好準備

    2026/03/31 18:26 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗一枚朝以色列發射的飛彈。（路透檔案照）

    伊朗一枚朝以色列發射的飛彈。（路透檔案照）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）30日表示，對伊朗的戰爭已經完成「超過一半」的任務目標。以國軍方31日被問到戰爭時程，表示為戰爭再持續數週做好準備。

    《法新社》31日報導，以色列軍方發言人修夏尼中校（Nadav Shoshani），被問到軍方在有關戰爭何時結束的問題上，有何立場，他說，時間點是政治層面的決定，「我們做好準備，在未來幾週持續作戰」，軍方已為此設定了目標、準備了彈藥和兵力，「要由領導階層來決定」。

    納坦雅胡前一天接受美國保守派媒體《新聞頭條》（Newsmax）訪問，表示這場戰爭「肯定已走了超過一半」，但是他拒絕表明具體的時間表，他補充說，超過一半是指任務，「不一定是指時間」。

    美國和以色列2月28日展開對伊朗的聯合軍事行動，伊朗以攻擊周邊多國油氣設施和美軍據點報復，戰爭持續至今已經滿1個月。美國總統川普初期曾表示，這場戰爭會持續4到6週。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在3月30日的談話中也說，戰爭會再持續「數週」而非數月。

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