射程1000公里！日本在九州部署長程飛彈 上海等中國沿岸在射程範圍

日本在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，射程約1000公里，範圍涵蓋中國上海等沿岸重點城市。（日本防衛省官網）

面對區域安全威脅加劇，日本國防戰略出現歷史性轉變。據《法新社》報導，日本防衛大臣小泉進次郎31日證實，日方已正式在靠近中國的西南地區，即九州熊本縣部署射程約1000公里的長程飛彈系統。此舉不僅覆蓋東海海域，更使上海等中國沿海重點城市納入飛彈射程範圍，顯示日本正實質提升遠距反擊能力。

據《法新社》報導指出，隨著周邊威脅升高，日本近年穩步提升防衛能力，並在 2022 年批准部署具備反擊能力的飛彈計畫。防衛省先前的國防白皮書即指出，若繼續僅依賴傳統彈道飛彈防禦系統，將難以全面因應先進飛彈的威脅。

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小泉進次郎強調，部署長程飛彈系統是強化日本嚇阻與反擊能力的關鍵舉措，能確保在敵方企圖入侵時，日本擁有更靈活的防禦與回應手段。

報導中未提到此次部署的飛彈型號，據先前的相關報導，應為12式陸基反艦飛彈，射程約1000公里。軍事分析家認為，這類長程飛彈系統具備更遠的打擊距離與機動性，主要用於提升日本在東海與太平洋海域的拒止能力，這也是日本近年推動「反擊能力」的核心部署項目之一。

除了熊本的長程飛彈外，小泉進次郎透露，日本也在面向太平洋的靜岡縣部署了專為離島防衛設計的「極音速滑翔彈」（HVGP），代表日本的反擊網路已從傳統攔截，正式升級為更靈活的陸海空打擊網。

此次部署時機敏感。去年11月，日本首相高市早苗暗示若台灣遭遇軍事攻擊，東京可能採取軍事干預，此番言論導致日中關係陷入低谷。面對中國在釣魚台（日稱尖閣諸島）的主權爭議與對台施壓，日本近年加速軍事現代化，試圖以飛彈部隊建立起對中國海軍的強大嚇阻力。

儘管部署進度飛快，但日本國內仍有反對聲浪。據地方媒體報導，由於防衛省未事先與熊本地方充分溝通，飛彈發射車運抵時引發當地民眾聚集抗議，擔憂此舉使當地成為戰時攻擊目標。

日本防衛大臣小泉進次郎。（法新社資料照）

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