《紐時》解析賀錦麗選戰策略：與拜登保持距離 塑造獨立形象

拜登（右）低支持率成賀錦麗選戰隱憂，團隊尋求突破。（路透檔案照）

2024/10/29 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕多位白宮和賀錦麗競選團隊官員透露，2024年美國總統大選的最後幾天，副總統賀錦麗的競選團隊正刻意與拜登總統保持距離，認為這位不受歡迎的現任總統對賀錦麗的選情而言，弊大於利。

《紐約時報》報導，賀錦麗的競選顧問說，在選戰的關鍵階段，與拜登舉行聯合造勢活動「只會對賀錦麗不利」。因此，儘管拜登表達了想為賀錦麗助選的意願，但他的行程安排必須經過競選團隊的同意。

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賀錦麗對拜登的忠誠無可置疑，她一直避免在政策上與總統有所分歧。然而，隨著大選逼近，她開始私下詢問拜登的身心狀況，顯示出她對選情的擔憂及政治考量的複雜性。

上個週末，賀錦麗與拜登的競選行程形成鮮明對比。賀錦麗先是與流行歌手碧昂絲在德州舉行了數萬人的集會，隔天又與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬在密西根州出席活動。而拜登則到匹茲堡參加工會動員投票活動，現場僅有約100名支持者。據悉，拜登團隊也計劃安排他為馬里蘭州和德拉瓦州的民主黨參議員候選人站台。

10月28日，拜登返回家鄉德拉瓦州提前投票，現場民眾踴躍，排隊人龍綿延數條街。拜登排隊時親切與選民互動，更協助一位坐輪椅的老婦人。他完成投票後說，自己已積極投入輔選，但身為總統仍有許多職責在身。幕僚透露，安排現任總統的行程相當複雜，不像其他助選人員那麼有彈性。他們也坦言，競選團隊需要的是碧昂絲等明星的魅力，而非拜登總統。

報導指出，據兩位盟友透露，雖然拜登仍相信自己能擊敗川普，但面對緊繃的選情，他難掩沮喪、懷疑和憤怒。他知道賀錦麗的勝利攸關他的政治遺產，因此積極透過錄製影片、發表演說等方式助選。然而，賀錦麗團隊卻刻意與他保持距離，因為他們擔心拜登的公眾形象和偶爾失言（例如在新罕布夏州呼籲把川普「關起來」）會影響選情。

拜登及其顧問們相信，他在競選中仍扮演重要角色，可以吸引中產階級白人選民並突顯他與川普的差異。然而，賀錦麗團隊需要讓選民相信，她代表的是改變，而不是延續拜登的政策。

一些民主黨策略師認為，為了勝選，賀錦麗必須與拜登切割，即使這會傷害到他。對渴望連任卻被迫退出的拜登來說，在選戰中未能如願地發揮影響力無疑是另一個難以接受的現實。

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