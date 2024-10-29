費城檢察官出手！馬斯克百萬美元贈送活動恐觸法

馬斯克百萬美元贈送活動惹議，遭費城檢察官提告。（法新社）

2024/10/29 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州費城地方檢察長克拉斯納（Larry Krasner）28日對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及其政治行動委員會提起民事訴訟，指控其在關鍵搖擺州的百萬美元贈金活動涉嫌違法。

《金融時報》報導，克拉斯納在訴狀中指出，馬斯克透過其政治行動委員會「美國優先」（America PAC）每日提供百萬美元贈金給簽署特定請願書的登記選民，此舉不僅違反賓州彩券法規，更涉及消費者保護法。檢方認為，在11月5日總統大選前夕，這項「變相彩券計畫」意圖操縱選情，必須立即叫停。

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作為全球首富的馬斯克近期積極支持共和黨總統候選人川普，承諾每日將提供百萬美元贈金給簽署支持憲法保障言論自由與擁槍權請願書的搖擺州選民。

在各搖擺州中，賓州已成為川普與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）最激烈的競爭戰場之一。「美國優先」在賓州祭出最高金額誘因，提供每位登記選民100美元的報酬，只要提供個資並簽署請願書；若成功推薦其他選民簽署，更可獲得每人100美元的額外獎勵。

據訴狀指出，「美國優先」已在賓州、北卡羅萊納州、密西根州、威斯康辛州、內華達州和亞利桑那州等六個搖擺州發出九筆贈金，單是在賓州就已募得超過28萬份請願簽名。

美國司法部日前已向「美國優先」發出警告，指出其百萬美元贈金活動可能違反聯邦法律中禁止以金錢換取選民登記的規定。美國總統拜登週一受訪時也直指此舉「完全不當」。

馬斯克近期頻頻現身川普造勢場合，包括上週末在紐約麥迪遜廣場花園的集會。根據聯邦文件，馬斯克第三季度已向「美國優先」挹注近7500萬美元。獨立非營利組織OpenSecrets的統計顯示，該政治行動委員會迄今已投入超過1.33億美元。

對於此項訴訟，馬斯克與「美國優先」皆未回應置評要求。

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