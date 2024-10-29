扯！中國高鐵機械師下車排障 遭其他列車撞死曝屍1個多小時

中國高鐵2198號列車機械師在南京段下車排除故障，遭另條軌道列車撞死，過了1個多小時才由第3輛列車人員收屍。中國高鐵南京段示意圖。（歐新社）

2024/10/29 15:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有夠離譜!中國高鐵從江蘇省徐州東站至安徽省安慶站的2198號列車，27日下午5時許在南京段撞擊野豬，隨車25歲機械師下車排除故障時，遭另條軌道的2070號列車撞死，2輛列車在找不到屍身的情況下先行離開，到了6時許才由第3輛列車收屍，讓不少中國網友感嘆高鐵竟然讓年輕的同事曝屍1個多小時。

中國「南京動車段故障調查報告」指出，2198號列車於當天下午5時08分，在南京紫金山東站開往南京南站時撞擊異物（野豬），隨車機械師申請於「非交匯側」下車排障。

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孰料，下午5時16分34秒，機械師在檢查車身狀況時，侵入了另條軌道時速130公里的2070號列車行車界線（區域），旋即遭到撞死，2070號駕駛當下也立即通報撞到人，但遲遲無法找到屍身下落。

到了當天晚間6時14分許，決定由2070號列車機械師登上2198號接手，2070號後續開至江蘇省鎮江站補充機械師；2198號則於晚間6時28分許啟動。

晚間6時37分許，第3輛列車放慢速度行經事發區域，終於在2條軌道間發現25歲機械師的遺體，隨即停下由車上機械師和警察前去收屍，晚間6時50分恢復前進。

這起事故在中國網路掀起討論，有不少人懷疑年輕機械師是申請在「非交匯側」下車，怎麼會被撞死？其他人則認為機械師應是排障過程中轉移到了交匯側，沒注意到侵入另條軌道的界線，因此發生了意外。

還有網友感嘆，機械師遺體在軌道間躺了1個多小時，連他值乘的那輛列車都開走了。把他獨自留在線路上，言語之間顯然是無法認同中國高鐵的處理方式。

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