日執政黨選舉大敗 選民亮「黃牌」警告親中派

日本自民公明執政聯盟在這次選舉大敗，或許也可以解讀為日本選民亮出的「黃牌」，向親中派提出警告。圖為首相石破茂。（資料照，路透）

2024/10/29 16:13

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本自民公明執政聯盟喪失眾院席次過半的執政優勢，成為「朝小野大」的局面，政局的變化是否影響日本的對台政策也倍受關心，有學者認為這次的眾議院選舉「習近平是最大贏家」，這種說法合理但還不完全，因為習近平早在石破茂成為自民黨總裁之際已是贏家，石破的執政團隊親中色彩濃厚，執政搭檔公明黨也是公認的親中政黨，所以石破在這次選舉大敗，或許也可以解讀為日本選民亮出的「黃牌」，向親中派提出警告。

9月底自民黨總裁選舉前，石破曾在8月訪台，被視為親台的舉動，不過也被日本的媒體人質疑「訪台言行太過於消極、對台灣的支持力度不夠、向北京發出錯誤的訊號」。

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事實上，石破10月上任首相後不久，出席東協（ASEAN）會議中，與中國總理李強進行會談，會後中國官方發布的新聞稿顯示，石破在會談中表示「日方在台灣問題上堅持『日中聯合聲明』所確定的立場沒有改變。日方願同中方加強在國際地區問題上的溝通，應對挑戰」。

日本學者遠藤譽在網路發文指出，這段文字並未見於日本外務省發布的新聞稿中，而中方所言「同中方共同應對挑戰」的挑戰二字，很明顯指的是美國介入。

石破與李強的會談，強調對中國言所當言，但對於中國在新聞稿中動手腳「吃豆腐」的行為，事後卻未提出任何反駁與抗議。

石破在總裁選舉的第一輪投票，得票遠低於親台反中色彩濃厚的高市早苗，但在第二輪投票時逆轉勝，背後有前首相岸田文雄、菅義偉、舊二階派大將武田良太和舊森山派掌門人森山裕等人的支持，政壇甚至還傳出有人利用公明黨的力量施壓，暗示若投給高市，公明黨在選舉時將不協助輔選。

舊二階派的龍頭二階俊博，是眾所周知的親中派，擔任「日中友好議員聯盟」的會長，今年8月才率團訪中，二階因派系政治獻金未申報事件，今年宣布退休，未出馬競逐眾議員連任，森山裕有意接掌日中友好議員聯盟，今年7、8月密集訪中，還於9月初前往湖南省長沙市獲頒「榮譽市民」。

石破的執政團隊，除了擔任黨幹事長的森山裕，日中友好議員連盟的前會長林芳正，獲留任內閣繼續擔任官房長官，石破倚重的平將明，也與中國關係密切，10月也入閣擔任數位相。曾公開罵安倍是「國賊」總務相村上誠一郎，他的妹婿是非常親中的立憲民主黨前幹事長岡田克也。

對於石破自民黨這次選舉大敗，國策研究院副院長郭育仁指出，本次眾議院選舉「習近平是最大贏家」，因為中國一向喜歡日本政壇處於高度分裂、群龍無首的狀態，沒有長期穩定的外交政策，讓中國可對日本各政黨派系各個擊破。這是合理的分析，但習近平可能早在石破當選自民黨總裁時，即已呵呵大笑。

如果石破政權贏得大選，並成為長期政權，日本自民黨內親中勢力將繼續坐大，這是親台派最大的擔憂，而選民似乎也感受到其中危機。

所以這次眾院大選，雖然有多位友台的議員落選，但親中派也嚴重失血，二階俊博之子二階伸康接替父親在和歌山的地盤參選，被親台派的舊安倍派的大將世耕弘成打得落花流水，「二階王國」命在旦夕。

協助石破逆轉勝的關鍵人物武田良太，在福岡的選區落敗，森山裕在鹿兒島縣建立的森山王國，4席議員只有他一人當選，落選者中還包括石破內閣的農林水產相小里泰弘。

至於公明黨這次選情也很慘重，不但議席從32席減為24席，黨代表石井啟一和副代表佐藤茂樹更是雙雙落馬。佐藤所在的選區大阪，是創價學會的大本營，也是已故名譽會長池田大作布教的聖地。

很多原本支持自民黨的保守鐵票流向了國民民主黨、參政黨和新成立的日本保守黨，這些政黨的親中色彩相對薄弱，其中日本保守黨更可視為反中政黨。更重要的是，中國視為眼中盯的親台議員麻生太郎、高市早苗，還有安倍派大將世耕弘成、萩生田光一，日華議員懇談會會長古屋圭司、事務局長木原稔，全都順利連任，這可解讀為選民向親中派政黨提出的警告，自民黨雖然慘敗，但安倍的香火還在，習近平不見得能笑得開心。

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