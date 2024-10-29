為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國6大機場推「刷臉登機」 國際線預計12月上路

    泰國機場未來將引入臉部辨識系統，提高旅客入境效率。（擷取自泰國機場管理公司/Facebook）

    泰國機場未來將引入臉部辨識系統，提高旅客入境效率。（擷取自泰國機場管理公司/Facebook）

    2024/10/29 11:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕除了日本與韓國，泰國也是不少台灣人必去的觀光大國。為了提升旅客入境及登機效率，泰國六大機場引入「臉部辨識」系統，只要掃瞄臉部與登錄資料就能完成托運與登機流程，顯著縮短排隊時間。

    綜合泰媒報導，泰國機場管理公司昨（28）日宣布，泰國六大機場將優先啟用臉部辨識系統，旅客辦理登機報到時，不管是在航空公司櫃檯或是自助報到，都可以選擇臉部掃描並登記身分資料，系統會記錄臉部特徵並綁定行程資訊，讓人們無須出示護照及登機證，只要刷臉就能托運行李以及登機。

    泰國機場管理公司指出，六大機場包括曼谷素萬那普機場（BKK）、廊曼國際機場（DMK）、清邁國際機場（CNX）、皇太后/清萊國際機場（CEI）、普吉國際機場（HKT）和合艾國際機場（HDY）。此外，國內線旅客預計從11月1日起試用，國際線則從12月1日開始，每次掃描僅適用當次行程。

    泰國機場管理公司總經理Kirati Kitmanawat表示，與去年同期相比，今年9月與10月的機場客運量增加20%，明年預計會更高，因此希望這套系統能夠提高旅客便利性，讓他們有充足的時間在免稅店消費，同時快速消化排隊通關的人潮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播