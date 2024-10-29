泰國6大機場推「刷臉登機」 國際線預計12月上路

泰國機場未來將引入臉部辨識系統，提高旅客入境效率。（擷取自泰國機場管理公司/Facebook）

2024/10/29 11:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕除了日本與韓國，泰國也是不少台灣人必去的觀光大國。為了提升旅客入境及登機效率，泰國六大機場引入「臉部辨識」系統，只要掃瞄臉部與登錄資料就能完成托運與登機流程，顯著縮短排隊時間。

綜合泰媒報導，泰國機場管理公司昨（28）日宣布，泰國六大機場將優先啟用臉部辨識系統，旅客辦理登機報到時，不管是在航空公司櫃檯或是自助報到，都可以選擇臉部掃描並登記身分資料，系統會記錄臉部特徵並綁定行程資訊，讓人們無須出示護照及登機證，只要刷臉就能托運行李以及登機。

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泰國機場管理公司指出，六大機場包括曼谷素萬那普機場（BKK）、廊曼國際機場（DMK）、清邁國際機場（CNX）、皇太后/清萊國際機場（CEI）、普吉國際機場（HKT）和合艾國際機場（HDY）。此外，國內線旅客預計從11月1日起試用，國際線則從12月1日開始，每次掃描僅適用當次行程。

泰國機場管理公司總經理Kirati Kitmanawat表示，與去年同期相比，今年9月與10月的機場客運量增加20%，明年預計會更高，因此希望這套系統能夠提高旅客便利性，讓他們有充足的時間在免稅店消費，同時快速消化排隊通關的人潮。

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