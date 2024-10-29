追星族注意！韓國偶像「小卡」有中國假貨 釜山破獲36萬張

南韓釜山破獲從中國輸入的韓流偶像小卡，數量共有36萬張。（圖擷自釜山本部稅關官網）

2024/10/29 10:22

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國偶像在發行專輯時，都會附上隨機小卡讓粉絲收集，有不法分子從中看到了商機，竟從中國訂購假貨並於南韓境內販售，釜山本部稅關今天（29日）宣布一舉查扣36萬張，並將涉案的40多歲男子送辦。

據《韓聯社》報導，釜山本部稅關表示，嫌犯從2022年7月至今年8月，一共購買了123萬張中國仿冒小卡，於南韓網路商城反手以10倍價格售出，不法獲利達1.6億韓元（約新台幣372萬元）左右。

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據了解，嫌犯主要販售的韓國偶像團體小卡包括防彈少年團、Stray Kids、aespa、NewJeans、IVE以及solo女歌手IU，為了避免海關注意，他還分散使用家族18人的海關通關碼輸入中國假貨。

釜山本部稅關指出，目前他們查扣了嫌犯購入的36萬張假卡，並以違反《關稅法》、《著作權法》等罪嫌將其送辦，未來會持續注意是否有類似犯罪行為。

海關人員整理大量仿冒小卡。（圖擷自釜山本部稅關官網）

中國製造的小卡假貨。（圖擷自釜山本部稅關官網）

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