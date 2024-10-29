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    韓人涉反間諜法遭捕首例 被控外洩半導體情報

    一名現居中國的50多歲韓國男性因違反反間諜法被中國當局逮捕，中國外交部今天證實此事，並稱此人涉嫌將半導體相關情報外流至韓國。（歐新社資料照）

    一名現居中國的50多歲韓國男性因違反反間諜法被中國當局逮捕，中國外交部今天證實此事，並稱此人涉嫌將半導體相關情報外流至韓國。（歐新社資料照）

    2024/10/29 16:54

    〔中央社〕韓國媒體日前報導，一名現居中國的50多歲韓國男性因違反反間諜法被中國當局逮捕，中國外交部今天證實此事，並稱此人涉嫌將半導體相關情報外流至韓國。這也是中國推行新版「反間諜法」後韓國人遭逮捕首例。

    韓聯社報導，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示，這名韓國公民因間諜罪嫌被當局逮捕，相關部門已通報韓國駐中大使館，並強調中國是法治國家，依法取締犯罪活動，同時也會保障當事人各種合法權利。

    中國搜查當局表示，這名被逮捕的韓國男性Ａ某曾任職於中國某間半導體企業，涉嫌向韓國外流半導體相關情報。

    據韓國KBS電視台報導，與妻子及2名女兒住在中國安徽省合肥市的A某，去年12月的某個清晨被突然找上門的中國公安帶走，他的女兒接受訪問時表示，「爸爸當時還穿著睡衣在睡覺，就這樣莫名其妙的被抓走了」。

    A某女兒表示，調查人員並未告訴他們確切罪名，只是將A某關在旅館裡，不准他與家人聯絡，進行長達5個月的調查，他們完全無法確認A某是在什麼狀況下接受調查。直到今年5月，A某才被移交檢方關押。

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