美軍FA-18戰鬥機「降落三澤機場起火」 日本民航機緊急改降

美軍一架FA-18戰鬥機在今（29）日上午，降落於日本青森縣三澤機場時，機尾部分突然冒出濃濃黑煙，隨後起火燃燒，讓機場緊急關閉跑道。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/10/29 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架FA-18戰鬥機在今（29）日上午，降落於日本青森縣三澤機場時，機尾部分突然冒出濃濃黑煙，隨後起火燃燒，讓機場緊急關閉跑道。日媒指出，該起事故目前並未傳出有人員傷亡，但導致2班原定從三澤機場出發的客機因此取消；另一班原定降落於三澤機場的航班，則是緊急改降至青森機場。

綜合日媒報導，這起事件發生在29日上午9點左右，根據三澤防衛事務所表示，一架美軍FA-18戰鬥機在三澤機場跑道旁發生故障，導致跑道一度被迫關閉。另據目擊者指出，當時戰鬥機在降落後，機尾突然冒出黑煙，隨後機身下方出現火光，因此機場人員立即展開滅火作業，而展開滅火作業戰鬥機則是因為輪胎爆胎，無法正常移動。

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報導指出，所幸該起事件未造成人員傷亡，但導致一些航班配被迫更改時間與降落地點。三澤機場事務所表示，由於跑道封閉，原定從東京羽田機場飛往三澤機場的JAL153班機，被迫臨時改降於青森機場，所幸該航班已經在上午9點40分抵達，但回程航班已被取消；另有2個原定從三澤機場起飛的航班，受到跑道封閉影響，也被取消。

據了解，三澤機場是由美軍、日本自衛隊以及民航三方共同使用的機場，目前美軍正在展開詳細調查，以釐清戰鬥機故障的原因，防止類似事件再度發生。另外，日本自衛隊與美軍聯合目前正在實施大規模「利劍」（Keen Sword 25）聯合演習，軍演地點在全國各地的自衛隊設施、美軍設施等進行，實施到11月1日為止

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