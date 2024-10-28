美大選最新民調五五波！ 分析：反助川普勝選機率

賀錦麗（左）苦戰、川普反撲，美國總統大選關鍵七天決勝負。（路透檔案照）

2024/10/28 16:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選即將進入最後7天倒數階段，各大民調機構最新調查顯示，共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）支持度不相上下，呈現罕見的五五波態勢。然而，政治分析家指出，這樣的膠著選情反而對川普更有利，原因在於他不僅成功縮小了與賀錦麗的差距，更在關鍵搖擺州展現強勁攻勢。

《紐約郵報》分析指出，川普選情利多主要有3大關鍵：

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首先，川普成功消弭了賀錦麗在民調中的領先優勢。目前全國民調顯示，川普與賀錦麗的差距已縮小至微乎其微，這在歷屆美國總統大選中，是相當罕見的現象，尤其是在距離選舉日如此接近的時間點。

其次，川普在所有關鍵搖擺州的民調支持率都僅以些微差距領先，這代表川普在選戰最後階段成功收復失地，並在提前投票、郵寄投票和投票日當天投票等各方面，展現出強勁的動能。

再者，即使在川普落後賀錦麗的民調中，也顯示出川普的支持率在選戰最後階段持續上升，而賀錦麗的支持率則呈現下降趨勢。這暗示著選情正在逐漸向川普傾斜。

具體數據顯示，9月10日兩位候選人進行唯一一次辯論後，賀錦麗在全國民調中一度領先川普多達4個百分點。10月初，RealClearPolitics（RCP）的全國民調數據顯示，賀錦麗領先川普2個百分點。但目前，川普則以些微優勢領先，雖然差距仍在誤差範圍內。值得注意的是，即使在全國民調中領先，這對共和黨來說也是20年來罕見的現象。

回顧過往，2020年大選時，川普在RCP的民調中落後拜登7.4個百分點；2016年則落後希拉蕊5.6個百分點。但實際選舉結果都遠比民調預測的接近：2016年川普最終勝選，僅在普選票數上以2.1%的差距落後希拉蕊；2020年則以4.5%的差距落後拜登。

CNN政治數據專家恩滕（Harry Enten）指出，此次大選的普選票選情非常膠著，川普有機會「最終得到他夢寐以求的勝利」。

在關鍵搖擺州方面，RCP的選舉人票預測顯示，川普目前以312票對226票領先。值得注意的是，川普在7個關鍵搖擺州的民調中都處於領先地位，其中包括賓州（領先0.6%）、威斯康辛州（0.2%）、密西根州（0.2%）、亞利桑那州（1.5%）、內華達州（0.7%）、喬治亞州（2.2%）及北卡羅萊納州（0.8%）。

然而，賀錦麗也面臨其他挑戰。在阿拉伯裔人口最多的密西根州，她因以巴衝突立場而面臨反彈；在賓州，她先前反對禁用水力壓裂法（頁岩油開採）的立場也引發選民質疑。

儘管賀錦麗的競選資金和競選活動規模都遠超川普，但川普似乎受益於選民的懷舊情緒。CBS新聞民調顯示，62%的登記選民認為川普執政時期「良好」，相較之下，拜登執政時期僅有32%的選民給予正面評價。

專家提醒，雖然目前民調顯示川普略占優勢，但過去經驗顯示民調結果與實際投票結果往往有所出入。2016年和2020年的民調都低估了川普的支持率，但2022年期中選舉和2023年的地方選舉中，民調則又傾向高估共和黨的支持率。最終勝負，仍待11月5日投票結果揭曉。

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