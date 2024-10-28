全球3大衝突熱區 川普賀錦麗立場一次看

在世界舞台上，賀錦麗承諾結盟，川普則把美國擺第一位。（法新社）

2024/10/28 15:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選將在台灣時間下週三投票，《法新社》28日指出，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普對全球提出截然不同的願景，賀錦麗承諾結盟，川普則將美國放在第一位。

一、中國和台灣

美國民主、共和兩黨政策制定者都將中國視為最大的長期挑戰者，但兩黨在言論和做法上存在分歧。川普在競選演說中無情地攻擊中國，並誓言要對中國商品徵收鉅額關稅，希望提振國內製造業。不過，川普也表示，他對與中國國家主席習近平達成協議持開放態度。

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現任總統拜登在某些方面比川普「走得更遠」，包括全面禁止高科技晶片出口至中國。賀錦麗強調，川普在任期間不願採取類似拜登政府的措施，指責他「基本上出賣了我們」，讓中國人民解放軍從美國技術中受益。

對於中國宣稱不放棄武力統一的民主國家台灣，川普將美國比喻為保險公司，認為台灣尋求美國保護就應支付防衛費用，但這個說法引起不安。賀錦麗則承諾維持台海現狀，並表示「我們支持台灣的自衛，這符合我們的長期政策」。

二、烏克蘭

報導指出，很少有一項議題能像烏克蘭問題一樣，讓兩位候選人產生如此大的分歧。川普嘲笑美國向烏克蘭提供的數十億美元援助，並表示俄羅斯注定贏得戰爭。川普過去曾對俄國總統普廷表示欽佩，後者最近還稱讚川普「真誠」地尋求結束烏戰。

川普建議以美對烏的援助為籌碼，迫使烏克蘭做出領土讓步，以迅速結束戰爭。川普還嘲笑烏克蘭總統澤倫斯基遊說美國提供援助，是「最偉大的推銷員」，儘管兩人也在9月間進行一次親切的會面。

賀錦麗則矢言繼續支持烏克蘭，並在9月與川普的電視辯論中表示，「如果川普是美國總統，普廷現在就會坐在基輔」。

三、中東

川普和賀錦麗皆親近以色列，但在這場以色列對伊朗代理人的近13個月戰爭中，兩人在對以施加多大壓力上存在分歧。

賀錦麗和拜登一樣，明確表示將繼續武裝以色列，與民主黨左派為保護平民而實施武器禁運的呼聲保持距離。但賀錦麗也支持巴勒斯坦人「自決」，並稱以色列殺害哈瑪斯組織領袖辛瓦是結束加薩戰爭的機會。

川普的共和黨基礎堅定支持以色列，指責拜登政府不公正地試圖限制以色列，並表示他定期與以國總理納坦雅胡交談。川普在總統任內採取一系列對以國而言具有里程碑意義的行動，包括將美國大使館遷往耶路撒冷，以及鼓勵阿拉伯國家承認以色列。

然而，川普與納坦雅胡也有著複雜的歷史，包括批評納坦雅胡與其他世界領袖一起承認拜登贏得2020年美國大選。

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