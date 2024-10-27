離奇！男友玩躲貓貓卡在行李箱致死 女友冷眼旁觀謀殺罪成立

美國情侶玩躲貓貓，但男友卡在行李箱內致死，女友如今被裁定二級謀殺罪成立。圖為檢察官在法庭上展示裝屍行李箱。（美聯社）

2024/10/27 12:52

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州女子布恩（Sarah Boone），2020年2月23日和男友托雷斯（Jorge Torres）玩躲貓貓時，由男友鑽進行李箱內，但她毫不理會對方被卡在裡面出不來，導致托雷斯最終喪命，布恩於本月25日被陪審團裁定二級謀殺罪成立。

據《美聯社》報導，布恩最初向佛州橘郡（Orange County）警方說明案情時，指稱她和托雷斯當時是在溫特帕克（Winter Park）住處喝酒玩捉迷藏，期間2人認為假如躲在行李箱裡會很好玩，就由托雷斯鑽了進去，她再拉上拉鍊。

請繼續往下閱讀...

布恩表示，由於她認為男友可以自行出來，自己在不勝酒力的情況下決定去睡覺，隔天醒來時一度找不到男友在哪，後來才想起來是在行李箱內，拉開拉鍊便看到托雷斯已無任何生命跡象。

不過，布恩手機裡的影片顯示，托雷斯受困行李箱後，曾大聲喊叫自己無法呼吸，並且反覆呼喊布恩的名字；布恩在審判期間則辯稱，男友過去曾有暴力行為，讓她擔憂如果把他放出來自己會被傷害，因此沒有出手幫助。

佛州法院陪審團經過90分鐘左右的討論後，25日晚間裁定布恩二級謀殺罪成立，法院將於12月2日開庭宣布刑期，最高可判無期徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

涉案女子布恩。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法