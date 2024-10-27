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「抵銷」父母選票！美國網路鼓吹年輕人投票

猶他州居民普加 （Becca Puga） 在網上開玩笑說，她必須用自己的選票「抵銷」父親的選票。（圖：Tiktok/@noitsbecca）

猶他州居民普加 （Becca Puga） 在網上開玩笑說，她必須用自己的選票「抵銷」父親的選票。（圖：Tiktok/@noitsbecca）

2024/10/27 11:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離美國總統大選僅剩10天，有Z世代青年在短影音平台TikTok上掀起一股流行風，鼓勵年輕人踴躍投票，用「抵銷父母選票」的方式參與政治。這些年輕創作者透過影片發誓，將以自身選票展現與長輩間的政治立場差異。

多數創作者未明言支持哪位候選人，部分人表態將投票給民主黨候選人賀錦麗 （Kamala Harris），以「抵銷」父母對共和黨總統候選人川普 （Donald Trump） 的支持。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的調查顯示，賀錦麗在Z世代選民中擁有明顯的支持優勢。

有些TikTok用戶將這一輕鬆的「抵銷」方式作為交流手段，帶動家庭成員間的選舉討論。一名19歲的首次投票者歐文斯 （McKenzie Owens） 在影片中提到，這項趨勢反映了「即使現今政治可能分化人群，人們仍能共存」。來自賓州的歐文斯分享了她打算「抵銷」男友選票的影片，雖未透露支持的候選人，但她強調雙方仍能尊重彼此立場。

28歲的猶他州居民普加 （Becca Puga） 雖屬於千禧世代，也在TikTok上分享了自己「抵銷」父親選票的影片，並表示這只是幽默，不會冒犯她的家人。普加告訴NBC ：「儘管我的父母非常保守、虔誠，他們仍鼓勵我有自己的觀點和價值觀。」她認為父親會覺得這樣的互動既有趣又輕鬆。

另一方面，有些用戶則選擇表達與家人或伴侶在政治上的一致立場。佛州居民尼克爾 （Robin Nickell） 在TikTok上讚揚丈夫支持賀錦麗與華茲 （Tim Walz），並稱他為「夢中情人」。她告訴NBC新聞，這段影片是她對丈夫的感謝，強調兩人長期在政治觀點上保持一致。

報導中指出，「抵銷選票」的趨勢看似對立，實則折射出Z世代對政治的積極態度，也展現出家庭內部能在分歧中彼此尊重與包容。

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